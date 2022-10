Jeaustin Campos: “Hace años no veía un ambiente y un estadio así”

Jeaustin Campos vive un gran momento en esta etapa en el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, el técnico del Deportivo Saprissa, ratificó el buen momento de su equipo y extendió, en la mejenga más importante del país, su invicto a trece partidos.

Saprissa derrotó 2 a 0 a Alajuelense en el encuentro de vuelta y sacó ventaja en el global, con un partido ganado y otro empatado, luego del 0 a 0 en el juego de ida en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Es la racha más larga del estratega morado, que no pierde un cotejo desde la derrota en San Carlos y ahora deberá enfrentar a Hernán Medford, técnico del Herediano o a Alexander Vargas, entrenador de Puntarenas, cuyos equipos definen al otro clasificado a la final.

David Guzmán: “Somos once los que defendemos”

Campos estuvo intenso en el banquillo y se le vio girando instrucciones a sus jugadores. Además, logró ordenar bien a Monstruo, e hizo un juego bastante correcto.

Jeaustin es un técnico reconocido como uno de los verdugos del cuadro alajuelense.

“Hace años no veía un estadio así y no sólo con la asistencia sino con el sentir de la afición, la vibra. Me recordó un poco la historia y lo agradezco, y a los que no pudieron entrar también. Agradezco a Dios porque sabíamos que íbamos a tener y necesitar sabiduría en algunos momentos del partido”, dijo Campos.

“Alajuelense es un gran equipo, lo demostró, emocionalmente venían con grados emocionales altos, es peligroso, tomaron confianza en esos dos partidos y lo vimos el encuentro anterior. Sufrimos, pero retomamos lo que hemos hecho en estos partidos con intensidad, con dinámica y la otra parte son números”, añadió el estratega, quien en 42 clásicos ha ganado la mitad

El Monstruo se comió a Bryan Ruiz y a Alajuelense en su despedida