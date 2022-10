Jeaustin Campos: “Hay bronca porque tuvimos todo para ganar, pero no lo logramos”

Para Jeaustin Campos, el resultado les deja un sinsabor, pero fuertes de ánimo. John Durán

El entrenador del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, fue sincero y directo al decir que salen un poco chivas por el empate 1-1 ante Herediano, en el primer partido de la final de la segunda fase, pues cree que tenían todo para ganar.

Para el técnico, su equipo tuvo más opciones, más manejo de la pecosa y fue el que realmente propuso en el partido, por eso se van con un sinsabor por el empate, a pesar de conseguirlo en el último minuto.

“Sí hay bronca entre ellos, hay bronca porque tuvimos todo para ganar, pero no lo logramos, más por nosotros que por el rival. Herediano hizo un buen juego, Hernán Medford planteó un buen partido, pero nuestros muchachos quedan con el sinsabor de que pudimos dar un muy buen paso”, comentó.

Jeaustin afirma que no vio nada de malo en la discusión que tuvieron Javon East y David Guzmán al final del primer tiempo, pues eso le demuestra que los jugadores tienen sangre, a pesar de que se enjacharon y se reclamaron a vista y paciencia de todo el mundo.

“Para mí son ganas de ganar, de tratar de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que estando sentado no se dimensiona como nosotros lo vemos en el campo. Hay ansiedad, presión, hay otros factores. Yo prefiero eso a que salgan como si nada pasara. Hay que sentirlo, vivirlo, esto es así. Yo me siento feliz, muy contento porque salieron discutiendo. Como decía Mourinho: ‘Ellos me hacen el trabajo a mí’. Yo estoy feliz porque el sábado ellos van a encausar eso”, dijo.

Sobre si el resultado es bueno o malo para Saprissa, no se quemó mucho y afirma que al menos se van con la sensación de pelear hasta al final y conseguir el empate.

“Al final queda la última sensación. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Más que el resultado y cómo se dio, es la justicia futbolera por el esfuerzo que hicimos y todo lo que provocamos durante el juego. Por supuesto que fue algo bueno porque es un escape de presión”.