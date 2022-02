Jeaustin Campos: “Hay muchachos que no están en su mejor momento futbolístico”

Jeaustin Campos cree que su equipo está haciendo bien las cosas, solo le hace estar más finos en las áreas. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos, técnico del Herediano, le está dando vuelta a la jupa qué le hace falta a su equipo para ganar ya que él cree que no juega mal, pero algo le está pesando.

El entrenador florense volvió al banquillo luego de estar dos juegos afuera por estar aislado al dar positivo a covid-19, pero en su regreso las dudas siguen rondándolo.

“Es un partido que nos inunda de impotencia, el equipo fue muy superior, tuvimos buen manejo de juego, salvo un partido que no anduvimos que fue el anterior (ante Sporting), el equipo ha tenido situaciones, pero no ha podido concretar, creo que atacamos y defendimos bien.

“Mi trabajo es darle las herramientas a ellos para que tengan lo necesario para sacar los partidos en la parte ofensiva y defensiva y creo lo hicimos”, destacó en conferencia de prensa.

Campos señaló que hay jugadores que no están en su mejor nivel y eso es algo que les viene pasando factura, además habló de “distractores” que los afectan.

“Hay muchachos que desafortunadamente no están en su mejor momento futbolístico, tuvimos tres, cuatro opciones que eran para gol y que no están cayendo. Este es un momento que no estamos en sintonía con los resultados, hemos conversado que hay que enfocarse más en el equipo y campeonato, ha habido distractores que no nos permite estar focalizados y eso el fútbol lo cobra.

“El que se presione no puede jugar aquí, en el Herediano estamos acostumbrados a la presión, en la cancha se tienen que tomar las mejores decisiones”, agregó.

¿Porqué hay tanto cambio en el equipo entre un torneo y otro?, para el técnico es algo que puede pasar, pero lo importante es cómo reaccionen a este momento.

“Lo de campeonitis, aunque no lo quiera, puede ser, en el grupo hay una mezcla de distractores, como el campeonato, la selección, los que no están en un nivel óptimo, hay jugadores que han sido determinantes y no han pesado en estos partidos.

“Los primeros dos partidos no tuvimos a la mitad de la planilla, yo estuve afuera dos, han pasado muchas cosas, han sido muy accidentados estos juegos. Estamos perdonando demasiado y no nos perdonan. Estoy seguro que ellos en el camerino reaccionarán de la mejor manera, ya logramos salir de una en el torneo anterior y de bache a bache creemos que hay una base futbolística mejor esta vez”.