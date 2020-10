Con expulsión, que no me pareció, oí que el asistente le dice que no lo toca, es una decisión, listo, pasó. No vamos a juzgar, mantuvimos el bloque, sabíamos que con el talento de media hacia arriba que tienen (Herediano) podía caer el gol y cayó y a la hora de mover la pelota le dije a Cabalceta y Keylor (Soto) que jugaran de nueve, y a Jeffrey, Carlos Martinez y Wílmer que se quedaran como reboteros para impulsar la bola al centro. A veces funciona.