Jeaustin Campos lanza fuego y le responde a preparador físico de Alajuelense

Para el técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, es una lástima que los clásicos se jueguen en las primeras fechas del campeonato. José Cordero. (José Cordero)

El primer clásico de la temporada está a la vuelta de la esquina y el técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, como siempre, ya le puso picante con su verbo polémico.

Campos le contestó al preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Herrera, quien este martes aseguró que la Liga se ha visto perjudicada por el arbitraje en los últimos clásicos.

Además, el entrenador del campeón nacional no dijo abiertamente que el rival, Alajuelense es un equipo predecible, como aseguró el técnico de Guanacasteca, Horacio Esquivel, hace unos días.

El clásico será el viernes, a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa.

- ¿Cree, como dijo Horacio Esquivel, que Alajuelense es un equipo predecible?

No predecible, pero todos los equipos tenemos un patrón de juego y podemos ser predecibles en el sistema o la manera de jugar. Todos tenemos ciertos grados en que tenemos un patrón definido de juego y sobre eso los rivales nos van a cuidar nuestras cualidades en la ofensiva y defensiva.

- ¿Podría darse alguna sorpresa en el clásico?

Todos los equipos están en fase de construcción competitiva y se debe seguir sobre una misma idea. Todos los equipos están así y creo que no están para hacer experimentos en los primeros juegos.

- Es el técnico que más clásicos ha ganado con Saprissa. ¿Hay algún secreto para leer a los entrenadores manudos?

Lo veo igual que contra cualquier equipo, la idea y trabajo que tenemos es un estudio exhaustivo de cómo juegan. Hay una labor bien estructurada de cómo analizar al rival en sus aspectos de juego y las individualidades también, pero lo hacemos con todos, me encanta ver los videos, cómo podemos hacerles daño.

- ¿Qué piensa de lo que expresó el preparador físico de Alajuelense (Juan Carlos Herrera), que los últimos clásicos en el Saprissa se resolvieron a favor de ustedes por situaciones extradeportivas (arbitraje)?

Lo que hemos vivido nosotros últimamente con el arbitraje es para que estuviéramos saliendo con suero del hospital.

En mi historial en clásicos he contado con la gracia de Dios de tener situaciones que se han dado polémicas, pero no algo tan complejo.

Yo podría decir que Kendall (Waston) es el más sancionado en el área en los tiros de esquina a favor, le han sacado más amarillas a él que a ningún otro. Yo podría hablar de los penales que no le pitan, o las faltas a otros de mis jugadores, pero espero que el viernes al árbitro que le toque vaya bien iluminado y haga un buen trabajo. No he visto en los últimos clásicos algo tan evidente como Juan Carlos lo quiere decir.

- ¿Qué opina de la frase: “ningún jugador está por encima de la institución”?

Para mí un plantel debe tener disciplina, esfuerzo, trabajo y talento. La sana convivencia y buen ambiente del camerino no depende de este servidor, sino de los integrantes y hasta el momento la gran mayoría lo ha hecho.

Si no existiera esa armonía, no se hubiera salido campeón, no tendríamos los números que tenemos. Es muy difícil que un camerino fracturado logre un campeonato.