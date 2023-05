Jeaustin Campos le mandó un mensaje claro y contundente a su camerino y a Yeltsin Tejeda

Jeaustin Campos se comprometió con los aficionados heredianos a dar resultados el otro torneo. Foto: John Durán . (JOHN DURAN)

Con la eliminación en medio, sin alojarse mucho en excusas y reconociendo que el rival fue superior, Jeaustin Campos, técnico del Herediano, prefirió enfocarse en el futuro en el que prometió a los aficionados florenses que las cosas van a cambiar.

El técnico fue enfático que para el otro torneo tienen una responsabilidad supergrande y que tienen que volver a ser competitivos para estar peleando por campeonatos, lucha en la que necesita el compromiso y la ayuda de todos los jugadores en el plantel.

El entrenador utilizó el ejemplo de Yeltsin Tejeda para exponer que si un jugador no quiere seguir, que la puerta está abierta y vaya jalando. Campos estará por dos años más en ese banquillo.

LEA MÁS: Aquil Alí: “Tenemos que hacer una limpia muy grande en el Herediano”

“Para los quieren quedarse y estar acá que eso es lo más importante, es el tema de cualquier jugador con cualquier entrenador. Lo digo en el caso de Yeltsin, le tengo muchísima confianza y no tengo ningún reparo en decir a él y a todos que esto es una cuestión de querer.

“Yo puedo decir que yo quisiera tenerlo, por supuesto, pero no puedo obligar a nadie a quedarse. El que esté conmigo después de este periodo y cuando vayamos a iniciar los entrenamientos del próximo torneo, yo quiero que todos los que lleguen es porque quieran estar. Ya luego es una cuestión de arriba si se llega a un acuerdo, de lo contractual, precios y dinero en lo que no me meto”, dijo.

Para Campos, necesita un equipo con dinámica, explosivo, con jugadores que aporten mucha chispa y sino los tienen a lo interno, pues podrían buscarlos afuera, pues para eso, según dijo, le tomarán un criterio importante en las contrataciones, confesó.