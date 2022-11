Jeaustin Campos, los refuerzos y más... Estas son las claves de la 37 de Saprissa

El Deportivo Saprissa llevaba casi año y medio sin levantar un título (el último fue en el Clausura 2021), pero eso llegó a su fin este sábado cuando conquistó su título 37.

El Monstruo se sigue consolidando como el equipo más ganador de la historia, pero ¿cuáles factores le ayudaron a levantar esta nueva copa?

El analista José Luis Bustos y el exjugador saprissista Atim Roper justificaron las claves del éxito del cuadro morado.

El técnico Jeaustin Campos es un zorro que se las sabe todas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

1

Una de las principales razones tiene nombre y apellidos: Jeaustin Campos Madriz.

La llegada del técnico al equipo (en abril de este año) fue, sin duda, uno de los principales aciertos de la directiva en la búsqueda del título. En ese primer torneo logró levantar al equipo y meterlo en la segunda fase, pero cayó en semifinales.

“La contratación de Jeaustin es clave, porque es un técnico ganador y se convirtió en el entrenador con más campeonatos a nivel nacional”, dijo Rooper.

Por su parte, Bustos agregó: “Sorprende en el planteamiento táctico y, aunque no quieran reconocerlo, el usar a (Kendall) Waston desde los primeros minutos en la delantera (en el partido de vuelta de la final de la segunda fase), fue un distractor para los centrales del Herediano. También por la confianza que le ha dado al once inicial, en los primeros partidos no lo encontraba, y por la experiencia que tiene jugando este tipo de finales”.

Pablo Arboine, Javon East, Luis Paradela, Juan Carlos Rojas, Youstin Salas y Fidel Escobar son los refuerzos que llegaron al Sapri para la presente temporada. MIlton Montenegro.

2

La llegada de los refuerzos, sin duda, fue otra de las claves del cetro.

“Las nuevas contrataciones que tuvo Saprissa le dieron un equilibrio muy bueno, (Luis) Paradela que ha sido un elemento fundamental con Javon (East), son jugadores importantes, que en los primeros juegos se adaptaron muy rápido al Saprissa y lograron tener a un Saprissa como lo que es, ofensivo, un equipo dinámico y profundo, eso ha sido importante.

“Además, tiene a Mariano Torres, que es el arquitecto del equipo y acertó al darle minutos a Kevin Chamorro, es un portero joven, con proyección, que sabe jugar muy bien con los pies y en el fútbol moderno eso es vital a la hora de hacer presión alta”, comentó José Luis.

También destacan las llegadas de Pablo Arboine y Fidel Escobar, quienes consolidaron una defensa sólida con la Torre. Además de Youstin Salas, quien incluso fue convocado al Mundial.

Para Rooper, la llegada de nuevos jugadores fue clave, ya que ninguno defraudó, como ha pasado en otras ocasiones.

La contratación y extensión del ligamen del panameño Fidel Escobar le da solidez a la defensiva del Sapri. Archivo.

3

Ambos coinciden en que la “S” tiene una idea de juego clara y sólida en cada una de sus líneas.

“Pablo Arboine, Kendall y Fidel, creo que han hecho un trío que defensivamente le da peso y para ser campeón hay que ser fuerte desde la defensa al ataque”, analizó Atim.

Bustos agregó que, en general, el Monstruo cuenta con un plantel muy bien conformado y que ha respondido puntualmente cuando el entrenador ha hecho los ajustes.

“Mantiene la intensidad, el sistema no decae”, dijo.

Saprissa no cayó ante Alajuelense a lo largo del campeonato. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

4

En la segunda vuelta de la fase regular, el equipo se mantuvo invicto, algo que le ayudó a meterse, sin sufrir como otras tantas veces, a la fase final.

“Mucho es por el hecho de leer muy bien los rivales, por parte de Jeaustin y el cuerpo técnico, porque siempre le sacan faena a favor del equipo”, comentó el analista.

Los aficionados morados se lucieron este torneo. John Durán (JOHN DURAN)

5

Y por último, pero no menos importante, la afición del Monstruo fue un aliciente al que hay que aplaudir, ya que apoyó de gran manera todo el torneo.

“Han jugado una parte muy importante en cuanto a lo que es el hecho de poder dar ese aliento en los momentos más importantes, ese empuje al equipo, en los momentos determinantes y fundamentales para poder estar donde están”, manifestó Bustos.

Prueba de eso es que tanto en semifinales como en los dos duelos de la final, llenaron la Cueva y montaron unos recibimientos espectaculares. Sin duda, esa 37 también la ganó la afición.