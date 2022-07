Jeaustin Campos: “Los requisitos de Javon y Paradela estaban en orden”

El técnico de Saprissa Jeausitn Campos no se anduvo por las ramas y dijo que los requisitos de Javon East y de Luis Paradela estaban en orden. Al final, no poder jugar con ellos fue una sorpresa poco agradable.

Jeaustin Campos dijo que la planilla actual de Saprissa es más competitiva que la del año pasado. (JOHN DURAN)

“No digo que sea comprensible, pero es el primer juego, habíamos trabajado con algunos jugadores y al final, por registros no jugaron, a pesar de que todos los requisitos de Javon y Paradela estaban en orden”, expresó.

“Si hablamos de ese peso ofensivo, no es tanto que juegue o no, es que en este momento los revulsivos fueron los que jugaron y no tuvimos esos revulsivos que hubiéramos querido”, añadió.

Los morados cayeron en el Valle del General 2 a 0 en la primera jornada del Apertura 2022.