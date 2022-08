Jeaustin Campos: “nadie está por encima de la institución”

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos aclaró que no hay jugadores que estén por encima del equipo. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, dijo que entiende el malestar de los aficionados por no ver en la titular a jugadores como Christian Bolaños y Marvin Angulo, pero aclaró que la competencia interna en el Sapri se intensificó.

“El fútbol ha evolucionado, no es de corazonadas, de emociones; ahora hay un esquema tecnológico y son herramientas útiles que estamos usando, en la parte futbolística y por supuesto, hay una competencia bastante buena”.

“Sé que hay malestar en algún sector de la afición, con (Marvin) Angulo y (Christian) Bolaños, que son jugadores de experiencia, pero tenemos gente que ha venido respondiendo, me gustaría que se conversara más de (Álvaro) Zamora, que ha sido una de las sorpresas bonitas, hace dos meses no lo conocía. Entiendo a la afición, que en base a emociones quieren que jueguen tal jugador, pero no podemos complacer a todos”, destacó.

Campos dijo que dentro del Monstruo no hay argolla y a todos les ha dado minutos desde que volvió a dirigir a la “S”.

Los morados no están contentos con que el volante Marvin Angulo esté en banca. José Cordero. (Jose Cordero)

“Todos han jugado, unos aprovechan más la oportunidad, otros no tanto; unos veremos dónde podemos usarlos, en qué partidos, pero la competencia está bastante fuerte”.

“Si bien es cierto los resultados en casa no han sido favorables, no quiere decir que no hayamos tenido un buen desenvolvimiento”, manifestó.

El entrenador también envió un mensaje: no ha tenido problemas con ninguno de los jugadores y nadie está por encima de la institución tibaseña.

“También salió lo de (Kevin) Chamorro, mañana se puede equivocar como me equivoco yo y el saprissismo debería estar contento, entiendo el cortoplacismo, pero también hay un sector de la prensa que se aprovecha, quiere sacar partido y es un flaco favor que nos hacemos”.

“Que la afición entienda que acá nadie está por encima de la institución, si hay alguien que a través de las décadas ha respetado a la institución soy yo, he intentado ser un profesional con mi trabajo”, afirmó.