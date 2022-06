Jeaustin Campos: “No mostramos nuestra mejor versión”

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, expresó este domingo, luego del empate a un gol contra Alajuelense en el estadio Nacional, que su equipo puede mostrar mejores cosas y que trabajará para que eso suceda el miércoles en el Morera Soto.

Saprissa está obligado a ganar para avanzar a la final de la segunda ronda o sacar un empate por dos goles o más, ya que en la serie se aplica el gol de visita en caso de empate y la Liga ya marcó uno.

El juego fue muy disputado, Alajuelense fue ligeramente superior. (Jose Cordero)

¿Qué sensaciones le dejó el encuentro?

Siento que hoy (ayer) no mostramos la mejor versión, en pequeños detalles no hicimos el mejor partido, por decirlo de alguna manera, la motora fina en la toma de decisiones en algún momento nos falló y Alajuelense mantiene una constancia en su rendimiento.

¿Qué le hizo falta a su equipo para llevarse los tres puntos?

Nos costó un poco el bloque que nos metieron y por eso no tuvimos situaciones de uno contra uno, de tener más la bola de la media para allá. Cometimos errores de la media para arriba, no sostuvimos la pelota, y no tuvimos la profundidad a la que estamos acostumbrados y eso produce que no metamos goles y que el rival en dos o tres pases el rival esté arriba.

¿La Liga fue lo que usted esperaba?

Hizo un gran partido, correcto, y fue su mejor versión y esa es la espinita que a nosotros nos queda, todavía no estamos en el techo, eso está claro.

¿Les afectó el receso de un mes del campeonato?

Nos afectó en el ritmo de competencia, eso nos pesó un poquito, porque no tuvimos esa intensidad con que cerramos la primera fase del torneo en los últimos seis encuentros que disputamos.

¿Ya son diez juegos que la Liga no derrota a Saprissa, esto puede pesar en el juego de vuelta?

Las estadísticas no nos van a llevar a la final. Desde el punto de vista mental, había un poco de mejor estado de ánimo nuestro por todo el ambiente, pero tenemos que hacerlo pesar. No nos vamos a agarrar de las estadísticas para decir que el miércoles vamos a ganar.

¿Qué puede inclinar la balanza en el Morera Soto?

Es demasiado parejo, hay que reconocer que Alajuelense estuvo en primer lugar, pero en términos de once contra once, independientemente de donde se juegue, es muy parejo.