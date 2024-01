Jeaustin Campos no se guardó nada: “Nunca fui querido en Saprissa”

El técnico Jeaustin Campos soltó toda su artillería contra el Deportivo Saprissa durante la entrevista que le hizo el periodista Roy Chinchilla en su pódcast Impact Chanel realizada el pasado jueves.

08/11/2023 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe. El Club Sport Herediano recibió al Club Sport Cartaginés, en partido de la jornada 19, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023. Jeaustin Campos, director técnico de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

“Nunca fui querido en Saprissa, en este Saprissa. Todo lo que olía a Jorge Vergara o a la administración anterior no era bien visto y eso me consta y lo he escuchado de parte de la gente que está ahora.

“Entonces personajes como Jorge Alarcón, mi gran amigo Hernán Medford y este servidor no eran vistos de buena manera. Ellos como que querían revolucionar e irse por otro lado. En realidad nunca fuimos como una buena opción. De hecho cuando Ángel Catalina, que era el gerente en ese momento me llama, le digo. ¿Pero usted está seguro? ¿Ya usted habló con la junta directiva? Porque no creo que me quieran”.

Confesó que posteriormente Catalina lo volvió a llamar para decirle que estaba teniendo problemas para contratarlo, por lo que él, le dijo que si estaba seguro se iba a hablar con él. En ese momento, Campos estaba como asesor de Jicaral y le dijo que estuviera tranquilo, pues no quería meterlo en problemas por su culpa. Al final, Catalina resolvió y Campos fue contratado.

Jeaustin Campos

Campos llegó en lugar del técnico español Iñaki Alonso para el torneo de Clausura 2022, pero fue despedido, en marzo del 2023, por una denuncia de insultos racistas por parte de Javon East.

Luego, en noviembre del año pasado, el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol le impuso un castigo de seis meses por ese caso, lo cual le costó su puesto como técnico del Herediano.

Debido a todo lo anterior, la relación de Campos con el Saprissa no es la mejor y se nota en las declaraciones del técnico.