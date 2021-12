Jeaustin Campos: “No siento que el trabajo en el campo sea congruente con el 3-0″

Jeaustin Campos y el Herediano se fueron con una serie muy empinada para el próximo domingo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos fue claro en que Herediano hizo su peor partido del torneo y reconoció que quedó obligadísimo de cara al domingo.

“Hay que ser honestos, tuvimos nuestra peor versión del campeonato y por el contrario me parece que el rival tuvo, obviamente, una mejor versión y fue muy eficaz, en la retina está la euforia de un 3-0, pero si vemos las acciones, fue que la eficacia con la que nos llegaron es clara.

“Saprissa mereció ganar no tenemos problemas en aceptarlo, hay que ser claros, nunca pretendimos ser el mejor del campeonato porque teníamos los números ni ahora vamos a pensar lo contrario. Tuvimos un mal día, no siento que el trabajo en el campo sea congruente con ese 3-0″, comentó.

Jeaustin afirma que él no es de tirar la toalla antes de tiempo y aunque sea difícil, irán con todo a dar la vuelta al marcador, no se dará por menos en ningún momento, y pidió el apoyo de la afición.

“Lo inesperado para mí fue ese último gol. Me queda la sensación que se pudo haber hecho más, nuestra mejor versión tiene que salir sí o sí el domingo, no hay mucho que perder tenemos que ir a dar la vuelta ese marcador”.

Agregó que no salió contento con lo hecho por el árbitro Cristian Rodríguez.

“Lo del árbitro me sorprende, porque este señor es un buen árbitro, no se deja impresionar por la localía, pero igual que nosotros no anduvo en su mejor día, no incidió tanto en el marcador”, finalizó.