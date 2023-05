Jeaustin Campos: “nosotros fuimos los que perdimos”

El técnico del Herediano Jeaustin Campos no escondió su dolor al perder ante Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos no ha ganado ninguno de los clásicos del buen fútbol que se han jugado este torneo, cuando dirigía Saprissa el Team lo goleó y al mando de los florenses perdió los dos, pero sin duda alguna el que más le dolió fue el de anoche.

Propiamente sobre el duelo contra los morados, Campos calificó de dolorosa la forma en la que perdieron y dio mérito a los jugadores florenses por reponerse a las circunstancias.

“El equipo hoy (ayer) pecó en lo que no debería de pecar, en las finales hay situaciones que no se regalan, debe haber partidos casi perfectos, pequeños detalles limpios.

“Son situaciones elementales en las que nosotros pecamos y antes del primer gol teníamos un partido controlado, vinieron a hacer su juego, es muy respetable. El segundo tiempo fue otra cosa, hicimos un cambio de sistema, nos funcionó y tuvimos las opciones mucho más claras”, añadió.

Jeaustin es claro que se dejaron de hacer cosas importantes, más allá de la victoria del Saprissa.

“Sin desmeritar al rival y con el mayor de los respetos, más que nos ganaron, nosotros fuimos los que perdimos”

Sigue castigado. Campos dijo que no le interesa el hecho de que se rechazara la apelación que se presentó para levantar la sanción de 4 juegos.

“La verdad no me interesa, allá cada quien y listo. No me entretengo qué se hace o qué se dice, sino quién lo dice.

“La satisfacción de ellos que la tengan ahí, no tengo ningún problema, tengo que ver de qué manera trabajamos”, afirmó..