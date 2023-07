Jeaustin Campos picó al hablar sobre el aporte que hizo al bicampeonato del Saprissa

Jeaustin Campos el tiempo le demostró que los títulos vienen a punta de brete. (Albert Marín)

Jeaustin Campos se robó el show en televisión nacional tras aparecer en varios programas la noche de este viernes. En uno de ellos se echó flores cuando quedó campeón con el Club Sport Herediano y hasta con el bicampeonato del Deportivo Saprissa.

El jeterazo lo tiró en el programa A Cachete en Multimedios, donde se mandó valiente al decir que ha sido el salvavidas de estos equipos y que el tiempo le ha dado la razón.

“Ultimamente, hemos estado como curadores de empresas; ¿dónde estaba Herediano cuando me tiraron ese atún? y bueno, gracias a Dios quedamos campeones y el anterior club también; no lo menciono (risas), porque no estaba bien, me toca un chicharrón ahí y bueno, logramos el campeonato. El bi ya lo hicieron ellos, pero logramos el campeonato”, agregó.

Esa respuesta surgió luego de que el presentador Luis Carlos Monge le preguntó sobre qué opinaría si llegara a la dirección técnica de la Selección Nacional.

Pero lo que llamó la atención es que dio dos tipos de respuesta; una serio, que se escucharía normalmente en una conferencia de prensa y otra en chota, como si fuera una conversación de compas.

“En plan serio, la verdad para mí estar en la Selección es un honor, ya como jugador me tocó, es un privilegio, pero también es un deber y obligación. Es como el ejercito de acá, en cualquier llamado hay que estar ahí y si en algun momento creen que puedo ayudar a la causa, yo feliz de la vida, pero eso no depende de mi.

“En plan vacilón, tremendo atún me tengo que comer, pero con gusto”, finalizó.