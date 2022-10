Jeaustin Campos por semifinal contra Alajuelense: “No tenemos ninguna ventaja”

El entrenador de Saprissa, Jeaustin Campos, dijo que el hecho de tener una semana larga para trabajar la semifinal, a diferencia de Alajuelense, no le da ninguna ventaja.

Andy Reyes marcó el gol del triunfo. (Albert Marín)

Saprissa y la Liga se enfrentarán el fin de semana en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero pero antes de eso la Liga tendrá el martes otra semifinal, la de la Liga de la Concacaf, ante el Real España.

“Eso solo se puede responder después de la serie, qué benefició o qué no. He estado en las dos, he estado como está Alajuelense ahora, peleando torneos internacionales cada tres días, pero también el factor anímico es importante. Si a vos te va bien, como a ellos les está yendo bien, el factor físico pasa a un tercer plano”.

“No creemos que tengamos ninguna ventaja en absoluto, podemos deducir muchísimas cosas, que ellos vienen con más ritmo de juego, que vienen disputando más partidos internacionales, por ahí nosotros podemos decir que algunos jugadores no han tenido el ritmo, le hemos dado oportunidades a otros. Todo está en el tapete, son hipótesis”, explicó el entrenador de Saprissa.

Jeaustin Campos le dio minutos a Aaron Cruz. (Albert Marín)

También explicó por qué Aarón Cruz fue el portero titular y no Kevin Chamorro.

“Hoy jugaron los seleccionados, Kendall (Waston), Fidel (Escobar), (Álvaro) Zamora, porque para que cogiera el chip de club y meterlos de lleno. Aarón no es la excepción, tenía tiempo de no jugar y en situaciones de finales todo puede pasar y lo ideal es que todos tengan algo de minutos o partidos competitivos, por si algo sucede”, expresó.