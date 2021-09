Jeaustin Campos resalta la disciplina táctica del Herediano ante Guadalupe

El técnico de Herediano, Jeaustin Campos, reconoció este domingo que la actitud y la disposición táctica de sus dirigidos han sido fundamentales para sacar los tres puntos ante Guadalupe, tomando en cuenta que el equipo se quedó con diez hombres desde el minuto 25.

El Team le puso bonito para ganarle a Guada. Fotos: Mayela López El Team le puso bonito para ganarle a Guada. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Campos respondió las preguntas de la prensa, una vez finalizada la mejenga en el estadio Colleya Fonseca.

– ¿Cuánto pesa su experiencia para ganar este partido con un hombre menos?

Fue un partido complicado y sabíamos que once contra once era igual de complicado, porque Guadalupe es un gran equipo y está bien dirigido. Sabíamos que íbamos a enfrentar un sistema y a una metodología estructurada a pesar de que solo tenemos dos entrenamientos con el equipo. Los felicité (a los jugadores), porque hay dos cosas que deben darse cuando hay un jugador menos, la disciplina táctica para que los pasos sean estructurados y la actitud de pelear cada balón y ellos cumplieron. Uno busca un acomodo para que ese hombre menos no se sienta tanto, así que intentamos cerrar espacios y cerrar los bloques hacia adelante y en los costados y reducirle espacios al rival.

– Pese a los triunfos, ¿cuánto falta para ver al Team que usted quiere?

Muchísimo, hemos tenido las mismas sesiones de entrenamiento que partidos, dos días para trabajar la parte táctica, así que esa idea no hemos podido concretarla, pero pinceladas sí hemos tenido. Hay dos ventajas, la calidad individual de los muchachos y la disciplina táctica.

–¿Qué espera del próximo duelo ante Jicaral?

Es un partido complicado, lo sé, es contra el pueblo y espero que nos vaya bien para ratificar una semana completa de trabajo. Ahora toca analizar las formas en las que se consiguen los triunfos, mejorar algunos detalles para ser un equipo más compacto, armónico y congruente con los resultados.