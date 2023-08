Jeaustin Campos revela qué ha hecho con Jesús Godínez para elevar su rendimiento

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos reveló parte del trabajo que ha hecho con el delantero mexicano Jesús Godínez para subir el nivel y que esté dando mucho de qué hablar en esta temporada.

Godínez anotó un doblete en el complicado juego del Herediano ante Águila de El Salvador por la Copa Centroamericana y pasa por su mejor momento desde que llegó al país el torneo pasado.

Jesús Godínez habla de su buen momento

En el campeonato local, es el goleador del campeonato, con tres goles en tres jornadas. Además, tiene una asistencia.

Campos está supercontento con el mexicano y dijo lo siguiente en cuanto al buen nivel que atraviesa.

“Chuvi es un superprofesional, es un tipo que mis respetos, trabaja bastante bien, da gusto, todos lo están haciendo. Breance Camacho, Hugo Viegas y yo hemos estado conversando con él”, explicó el entrenador.

Jesús Godínez metió un doblete ante Águila. (Rafael Pacheco Granados)

Y fue más profundo y expresó qué cosas le está pidiendo al delantero mexicano.

“Sobre las salidas a pivotear, pero que también necesitamos presencia en el área, algunos detalles de cuando jugamos contra una línea profunda, buscar los espacios en salida o viceversa, cuando jugamos en una línea intermedia, o que la defensa rival está achicando mucho, trata de buscar esos espacios como los tuvo contra Saprissa, bastante buenos”, dijo Campos.

“Y sobre todo, esas ganas de no dar un balón por perdido, estoy muy contento con él y ha sido el común denominador de todos, me llena de satisfacción”, mencionó Jeaustin.

Godínez reconoció que esos diálogos con el cuerpo técnico no solo lo han ayudado, sino que motivan a cualquier jugador y que solo trata de dar su mejor esfuerzo.

Jeaustin Campos ha hablado con Jesús Godínez y los resultados saltan a la vista. En la foto Macerlo Emanuelle. (Rafael Pacheco Granados)

“Es importante que el cuerpo técnico hable contigo y se tenga esa confianza, eleva el nivel de cualquier jugador y uno entra al campo con esa confianza de intentar cosas, de buscar hacer lo que le piden a uno para que se dé”, expresó.

Dijo estar muy agradecido con la afición porque reconocen el esfuerzo que está haciendo y siente el respaldo.

“Es algo bonito, tal vez no todos lo ven (ser un jugador táctico) pero el cuerpo técnico y mi equipo lo reconocen y lo ven y se dan los goles y me toca seguir por esa línea, a veces me tocará, otras no”, comentó.

Godínez tiene muy claros cuáles son sus objetivos para la actual temporada.

“Siempre voy a entregarme al cien por ciento, mi objetivo es buscar el campeonato y superar la cuota de goles que el torneo anterior. La idea siempre es superarse uno mismo y mientras pueda apoyar al equipo voy a estar contento”, añadió el delantero mexicano.

Además, en la parte física, Godínez dice que se siente de maravillas y que es el reflejo del trabajo de pretemporada que hizo teodo el equipo.