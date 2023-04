Jeaustin Campos reveló qué le debe Saprissa luego de su salida del club

Jeaustin Campos comentó que espera de su regreso a Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

Este domingo a las 4 p.m. Herediano visitará el estadio Saprissa en Tibás, lo que significa el regreso de Jeaustin Campos a la Cueva luego de su polémico despido de este club hace unas semanas.

Para muchos es el encuentro del morbo por todo lo que significa y en La Teja aprovechamos para consultarle al entrenador qué recibimiento espera para este domingo.

“Es de bien nacidos ser agradecido, cuando vine al Herediano después de año y medio recibí el calor de la afición y la junta directiva y agradezco y apreció muchísimo lo que me han dado.

“Por esa misma línea, (del saprissismo) no esperaría menos, estamos en paz, agradezco la oportunidad que me brindó mi anterior club de trabajar, de poder ganar lo que gané y creo que no nos debemos nada, bueno salvo los premios del torneo anterior que no me los han pagado, esperemos que ojalá me llegué el cheque el domingo, pero a partir de ahí no sé si estamos a mano o no”, dijo.

A Campos también le preguntamos de manera directa si él le dijo los insultos racistas a Javon East y aunque al inicio dijo que de ese tema no habla, solo sus abogados, algo soltó para dar a entender cómo es su integridad.

“He tenido diez u once campeonatos como gerente y entrenador, torneos cortos y no lo hice yo, sino los muchachos, si no tuviera esa convicción de ellos o no tuviera ese liderazgo para convencer a los futbolistas de lograr eso a través de mi carrera, creo que estaríamos hablando de otra cosa.

“Todas las medallas que he logrado, que guindan en mi pared, es que los jugadores lo han hecho, no lo hice yo solo. Creo que lo demás sale sobrando, es feo comentar este tipo de cosas, pero si yo hubiera sido una mala persona, creo que ninguno de esos once torneos los ganaba sin el respeto y compromiso que siempre hubo de forma mutua”, finalizó.