Jeaustin Campos rompió el silencio del lío con Javon East y le tiró duro a dirigencia del Saprissa

Jeaustin Campos afirma que su salida de Saprissa fue mal manejada por la dirigencia del club. (Rafael Pacheco Granados)

La polémica entre Jeaustin Campos y Javon East, que le costó al entrenador su puesto en el Saprissa, es una bronca de la que el técnico no había querido dar muchos detalles, por lo que había cabos sueltos.

En el programa A Fondo Con en FUTV, el actual timonel del Herediano se abrió sobre el tema y confesó que sí tuvo una discusión con Javon y bajo qué condiciones se produjo. También rechazó que hubiera alguna situación racista de por medio.

“Con Javon mi relación era totalmente normal; esa semana lo que sucedió fue que le di una orden, él me respondió y yo le dije que la tenía que hacer; estábamos a una distancia muy larga, pero nada más. Luego estábamos en el entrenamiento y también me habló y yo le dije algo; igual sí discutimos, pero una discusión normal.

“Discutimos en un spanglish, pues yo no hablo mucho inglés; prácticamente, nada, creo que él habla más español que yo inglés, pero aún así cuando pasó lo de esa semana que llegaron los capitanes, yo pensé que era por la discusión y, de hecho, yo me iba a disculpar, porque por más discusión que fuese y que tuviera la razón en algún momento, creo que actuamos los dos mal.

“Yo tengo que dar el ejemplo, yo soy el entrenador y a pesar que no hubo nada grueso, pues todos los escucharon en el entrenamiento. Cuando me hablaron de la situación de Javon, yo dije (que Javon) tenía razón y me disculpé delante del grupo y listo, ahí quedó”, explicó.

Campos detalló que eso fue en un entrenamiento en el que aún no estaban los seleccionados y que en el partido siguiente ante Puntarenas le dijo a East que necesitaban de él, y en ese duelo hasta metió un gol.

“Yo le dije que todo lo que había pasado, las diferencias que tuvimos, eso era parte del fútbol, porque era una cuestión futbolera que debía quedarse ahí”, agregó.

Dardo a la dirigencia

Jeaustin además le tiró un buen dardo a la dirigencia del Saprissa, encabezada por Juan Carlos Rojas, pues considera que hicieron el asunto más grande de la cuenta.

“Ahí lo que faltó fue gente de fútbol que entendiera la situación, porque el camerino ya estaba tranquilo, ya habíamos resuelto ese problema, la discusión, la diferencia de criterio, ya estaba.

“El problema fue que como no hay gente de fútbol en las esferas un poco más altas, eso se salió de las manos; aparte de que hay situaciones de malas intenciones que vienen por otros grupos que quieren aprovecharse de una situación de estas y más bien lo que hacen es perjudicar el sistema y ese tipo de situaciones como el racismo, la xenofobia, la homofobia, tratando de vender una historia que no es”, finalizó el hoy técnico del Team.