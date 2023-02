Jeaustin Campos rompió el silencio sobre el escándalo arbitral que lo señala

Para Jeaustin Campos a los árbitros les dicen cosas peores que incompetente. (Rafael Pacheco Granados)

Una pregunta obligada este jueves para Jeaustin Campos, entrenador del Saprissa, era su posición respecto al escándalo arbitral desatado a raíz de un chat que se filtró, en el que diversos réferis lo señalan por que los pasa tratando mal de manera continua.

Al técnico le consultaron cómo se siente al respecto y le bajó el tono a la polémica al decir que es un tema del que se encargará la dirigencia del Saprissa, porque es algo gravísimo.

“Es una situación muy grave y ustedes lo han dicho, y es tan grave que siento que mis instancias ya no van, debe elevarse a otro tipo de instancias. Tanto la gerencia deportiva como la gerencia del club están tomando cartas en el asunto, porque esto ya supera situaciones tan graves que pasan al escritorio”.

Campos le bajó el tono a sus palabras del viernes pasado cuando dijo que el réferi Juan Gabriel Calderón es un “incompetente”, término que indignó al gremio de silbateros. Sin embargo, el técnico no entiende por qué se enojan tanto si otros les han dicho cosas peores.

“Ojalá tuviera yo tanto impacto para todo y que por algo que diga sea así. En realidad creo que han salido cosas peores que lo que yo dije; yo no sé si es que tengo demasiado impacto social, ojalá para otras cosas así fuera, pero ya de esto no me voy a referir más, porque ya a quienes les toca lo están llevando a otras instancias.

“Espero que estas cosas no pasen en vano, yo no lo tomo personal, estoy tranquilo; mis conversaciones (con los árbitros) siempre han sido muy cordiales, tratando de serlo y listo, el resto es fútbol y así lo tomo, hay cosas que van y tomo y otras que no, así es esto”, destacó,

Lo que si quedó claro, es que, por lo visto, para el técnico el viernes pasado no hizo ni dijo nada malo.