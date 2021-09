Jeaustin Campos: “Sacamos la casta de lo que es Herediano”

Jeaustin Campos, técnico debutante del Herediano, cree que su equipo le ganó 3-0 a Sporting porque tuvo coraje y sacó su casta.

La victoria de los rojiamarillos le quitó el invicto al cuadro josefino.

- ¿Qué análisis hace usted del juego?

No podemos ser tan tajantes para decir qué no me gustó, en realidad tuvimos un entrenamiento que fue el martes, el miércoles hicimos balón parado y vinimos al partido. Tenemos que ser tolerantes, pero exigir y se dio. Tal vez hubiésemos querido mejorar otras cositas más, pero este es un equipo que de repente no se le notaba la confianza pese al talento y lo tenemos que construir un poquito.

El Team mostró contundencia y se apeó el invicto de Sporting. Fotografía: John Durán El Team mostró contundencia y se apeó el invicto de Sporting. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

- ¿Qué tuvo su equipo para ganar?

Actitud y el talento, tácticamente se aplicaron, hubo disciplina, los cambios que se dieron ayudaron mucho al funcionamiento. Le quitamos el invicto a un equipo bueno, que tiene variantes, que sabe a qué juega, que lleva más de 30 partidos con el mismo entrenador.

Tomando en cuenta esos puntos, hoy sacamos la casta de lo que es Herediano. Un equipo que, a pesar de que ha tenido cortocircuitos normales de tener un nuevo entrenador, apeló a la camiseta, al escudo, a que hay mucho talento. Ese peso de ver así al Herediano nos da pie para que podamos seguir corrigiendo sobre la marcha.

- Herediano ganó con solo tres remates a marco...

Vamos a ir corrigiendo algunas cosas, no le digo que todo estuvo bien, que fuimos solventes, sí. Hay cosas por mejorar, me demostraron que son un equipo con actitud, carácter, que van a sacar ese escudo en momentos así.

De repente el fútbol se puede dejar de lado, hoy somos tolerantes, tuvimos cortocircuitos en ataque y en defensa. La autocrítica es por mí, vamos a analizar para mejorar, pero prefiero corregir ganado, porque ellos toman confianza.