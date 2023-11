¿Jeaustin Campos sale más tranquilo de Nicoya por amarrar el boleto a semifinales? Técnico responde

Jeaustin Campos enfatizó que su equipo la pulsea en los momentos claves para clasificar. (Rafael Pacheco Granados)

La victoria del Club Sport Herediano ante la Asociación Deportiva Guanacasteca en Nicoya lo acerca a las semifinales y para el técnico Jeaustin Campos pese al gran avance, se mantiene tranquilo y confiando en su planilla en alcanzar el primer objetivo en el torneo.

“La verdad es que siempre he estado tranquilo, sé lo que tengo, sé el momento en que vamos a intentar ser competitivos, si un entrenador se preocupa por esas cosas se desenfoca, no me preocupo, me ocupo lo que está a mi alcance para que el equipo juegue y gane, si el equipo no lo hace, me ocuparé de hacer un diagnóstico, tratar de ver la posibilidad de arreglarlo y ese es el trabajo del cuerpo técnico.

LEA MÁS: “La actuación de Hugo Cruz en el partido Guanacasteca - Herediano da vergüenza”

“Lo que pase fuera del camerino con el respeto que merece, me tiene sin cuidado porque es algo que no controlo y hay un grupo de jugadores y cuerpo técnico que dependen de mis decisiones y no puedo perder el tiempo que no vienen al caso”, relató Campos.

Pese a eso Jeaustin acertó que espera un juego intenso por parte de los guanacastecos, pero salió contento por dar la estocada en el momento clave.