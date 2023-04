Jeaustin Campos salió chivísima de la Cueva y afirma que le hicieron una cochinada

Jeaustin Campos llegó muy enojado a la zona mixta. (Jose Cordero)

El técnico de Herediano, Jeaustin Campos, entró chivisima al camerino de su equipo en el estadio Saprissa en Tibás por una razón muy fea, la cual denunció al entrar a la zona mixta.

Campos dijo indignado, antes de entrar al camerino, ‘me escupieron’, reventó la botella de agua que traía y se metió a los vestidores.

Al inicio el entrenador florense no dijo nada más, ni quién fue o en qué zona le cayó el escupitajo, pero sí estaba muy bravo por lo sucedido, sumado a lo que fue la derrota 2-0 del Team, la que los complica en la aspiraciones de clasificación a semifinales.

Minutos después, circuló un video en el que unos aficionados insultan al entrenador, le acusan de racista por el presunto incidente con Javon East y él enojado les tira un poco de agua.

En conferencia de prensa, Campos, explicó qué fue lo que sucedió.

“Fue a la pared que tiré el agua, me tiró un escupitajo; entonces, lo que hice fue tirar agua para asustarlo, pero fue a la pared. No fue jamás a la persona. Pero la verdad que eso no se hace, tiene que haber un poco de respeto, no voy a hablar más del tema, solo le tiré un sustillo a la pared y nada más. Son cosas que me duelen muchísimo porque ante todo tiene que haber respeto”, comentó.

LEA MÁS: Herediano sorprende al anunciar la contratación de un exmorado a minutos de jugar ante Saprissa