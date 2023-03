Jeaustin Campos se alió a un amigo para demanda contra Saprissa por su despido

Federico Campos (izquierda) enfatizó que iran hasta las últimas consecuencias para limpiar la imagen de Jeasutin. (Jorge Castillo)

El caso que afrontará Jeaustin Campos por aparentes frases racistas contra Javon East no será sencillo, es por eso que acudió a su amigo y abogado Federico Campos.

Federico, luego de la conferencia y un poco más calmado, conversó con La Teja y contó cómo su amistad con el extecnico morado fue la clave para entrarle a este sonado caso.

“Tengo muchos años de conocer a Jeaustin, además, ya lo he asesorado en otros casos anteriores como en una disputa con Erick Lonnis, que llegó a un buen acuerdo y fue de conocimiento público, pero en este caso él me buscó inmediatamente y me puse a las órdenes de él, que es amigo mío”, comentó.

Agregó que su buena relación con el también abogado Adolfo Hernández facilitó ponerse a las órdenes de Jeaustin.

“Con Adolfo tenemos una cercanía muy grande desde las épocas de la universidad y llevamos varios años juntos y con él llevo varios casos”, puntualizó.

El abogado espera que en máximo dos semanas presenten todos los papeles a los tribunales para tramitar el caso y darle una solución a su cliente, pero dejó claro que esto se llevará su buen tiempo.

“Diay, es que los procesos, sean Jeaustin Campos o sea quien sea, tienen que seguir el trámite normal que llevan todos los proceso judiciales y lamentablemente los tribunales de justicia están muy saturados de casos”.

Incluso, aprovechó el tiempo para asesorar, en cuestión de minutos, a Mauricio Wright, ya que el técnico del Municipal Grecia analiza elevar su caso en contra del árbitro Ricardo Montero por aparentemente decir cosas que no sucedieron en un informe arbitral, hasta comentó que estaría anuente a representarlo.