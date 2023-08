Jeaustin Campos se cansó de que siempre le pregunten por un tema en particular

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, está cansado de que en todas las conferencias de prensa le toquen siempre le pregunten por un tema en particular.

Jeaustin Campos se cansó de preguntas de la Tricolor. (Jose Cordero)

Aunque Jeaustin fue respetuoso con su respuesta, dio a entender que ya son muchas veces las que se ha referido a ese tema. Se trata de la Selección Nacional.

“Lo he comentado muchas veces, saben lo que pienso y no voy a comentar más del tema, si fuese por resultados que es lo que me tratas de decir, tengo quince años en esto y los resultados han sido muy buenos, como para pensar en otro momento.

“Hoy me concentro en Heredia, no voy a hablar más del tema, ya no es prudente, dije lo que tenía que decir, fui claro sobre lo que pienso del tema y no les voy a decir que no me pregunten, pero creo que tengo varias cosas en qué pensar, en mi equipo, en tres torneos que quedan. En eso nos concentramos”, expresó Campos en la conferencia de prensa previo del duelo del fin de semana ante Liga Deportiva Alajuelense.