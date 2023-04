Jeaustin Campos se dio cuenta que es tendencia en redes y tomó una decisión

Jeaustin Campos vio el juego desde un palco y con constante comunicación con su cuerpo técnico. (JOHN DURAN)

Jeaustin Campos genio y figura hasta la sepultura, aprovechó que su nombre es tendencia en redes sociales, mandó un mensaje sobre lo que hablará a partir de ahora en las conferencias de prensa, evitando las polémicas y centrándose únicamente a responder cosas de fútbol.

La situación surgió a raíz de la pregunta de Felipe Castro de FUTV sobre qué opinaba de las situaciones que sucedieron en el juego de Grecia - Cartaginés que obligaron a suspenderlo y ahí aprovechó a opinar como se siente por la sanción que le aplicaron por tirarle agua a un saprissista.

“Con está sanción me parece desmedida, muy desmesurada, jamás diré malintencionada, pero que te sancionen cuatro partidos por una cuestión ahí, ¿qué más puedo decir?, hoy soy trending (tendencia) y me abstengo de hablar porque después del primer montaje que hubo y la verdad es que la he pasado mal, porque duele ser condenado y enjuiciado antes de ser juzgado”, comentó.

Por ese tipo de situaciones tomó una decisión sobre cómo hablará en las próximos juegos, para así enfocarse en aspectos futbolísticos.

“Me duele mucho porque intento ser lo más competitivo posible por más errores que tengamos todos, pero no quiero comentar más cosas que no sean de fútbol por ahora, ese es mi escape, por mí entrenaría todos los días para estar olvidándome de cosas, lo que sea de fútbol, con mucho gusto”, agregó.

También aprovechó para pedirle disculpas a la afición del Team por su actuación en el estadio Ricardo Saprissa y que dio con la sanción. En cuanto a la pelea por la clasificación, adelantó que irán con todo para entrar a las semifinales y seguirán muy en detalle el juego de Sporting vs Cartaginés que se juega muchas cosas.