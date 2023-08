Jeaustin Campos se sinceró sobre cuál sentimiento lo embarga más en este momento

A Jeaustin Campos le urge una victoria con el Herediano este miércoles ante Comunicaciones. Foto: Facebook Herediano

El Herediano de Jeaustin Campos saldrá este miércoles a la cancha del estadio Doroteo Guamuch Flores para enfrentar al Comunicaciones con la obligación de ir por una victoria, no solo para dejarse el grupo C de la Copa Centroamericana, sino para evitar que se le arme un incendio.

Una derrota del Team ante los Cremas amarraría cuatro derrotas al hilo, sumando lo sucedido en el torneo nacional y ahí sí que las críticas y los cuestionamientos llegarían por todos lados.

Campos es el primero en reconocer que nada se hace con un equipo que, en teoría, juegue bien, pero que no amarre resultados, lo que lo llena de mucha frustración.

“Venimos con la disposición de ganar, sabemos que Comunicaciones es un equipo bien estructurado, tiene buenos jugadores, lo ha demostrado en este torneo. Sabemos que no será fácil, pero nosotros venimos con esa mentalidad de buscar el primer lugar”, destacó.

Estamos un poco frustrados, pero esperemos revertir esto tarde o temprano — Jeaustin Campos

Los cremas tienen nueve puntos, mientras que los rojiamarillos suman siete; ambos ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero el resultado de este duelo definirá con quiénes se verán en la próxima ronda.

“Siempre que no ganas hay una frustración, no quiere decir que no ha pasado nada, por supuesto que sí; hay maneras de perder, es algo que nadie quiere, pero el equipo ha estado jugando bastante bien. Más bien hay un grado de frustración porque hay buenas llegadas, hemos tenido partidos muy tranquilos. Nunca había presenciado que en dos partidos seguidos dejamos ir el resultado de igual forma.

“Cuando se juega bien, como es el caso de nosotros, nada más hay que afinar esos detalles que han pesado y han hecho la diferencia, pero seguimos con la mentalidad e ilusión intacta en los torneos. Es simplemente, mejorar aspectos importantes en ambas áreas y la eficacia en los últimos minutos de defender un marcador y también que este refleje nuestra contundencia”, explicó.

¿Qué le pasa al Team en lo mental? Es uno de los cuestionamientos a los que se enfrentó Campos.

“Por supuesto, que la idea es que seamos un equipo ecuánime, sólido, ni tanto en las derrotas que sintamos que es un caos o crisis, ni tampoco el triunfalismo, esa es la idea y objetivo de todo equipo cuando está en competencia.

“El revertir estos últimos juegos que hemos tenido con una victoria mañana y tener el liderato del grupo y esperar las llaves, sería un aliciente importante. Sobre todo, que los futbolistas y los jugadores se lo merecen; yo lo he dicho que han hecho un buen trabajo salvo detalles que hacen diferencia. Han merecido, no sé si suerte o mejor destino, de acuerdo al esfuerzo hecho. Estamos un poco frustrados, pero esperemos revertir esto tarde o temprano”, amplió.

La semana marcará cómo sigue ese clavo con el que andan los rojiamarillos y lo hará ante un rival que en el torneo chapín es segundo de su grupo con 6 puntos en cinco partidos.