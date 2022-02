Jeaustin Campos sobre derrota ante Cartaginés: “La responsabilidad es compartida”

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos dijo que puede haber separación de jugadores si no le ponen dentro de la cancha. José Cordero. (Jose Cordero)

El técnico del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos espera que sus jugadores sean autocríticos, se digan las cosas de frente y pongan las barbas en remojo para lo que resta del campeonato.

El entrenador florense agregó este domingo, luego de perder ante el Cartaginés (1-0), que está con la conciencia tranquila y espera que el Team se levante, luego de siete juegos sin ganar.

“Espero que los muchachos en el camerino se digan lo que se tengan que decir, espero que así sea.

“Así me demuestran que quieren ganar, que tienen jerarquía y que merecen estar en el Herediano. Por eso en estos días no he parpadeado, hemos trabajado, viendo propuestas, alineaciones y los mejores perfiles”, destacó.

Sobre el hecho de no sumar de tres desde que inició el certamen, Campos dijo que no hay mucho misterio al respecto.

“Independientemente de los rivales que íbamos a enfrentar, se los dije a los muchachos que el rival más peligroso éramos nosotros. Hay muchos distractores: es agradable estar en la selección, seleccionitis, pero hay que ser constantes.

“Es el precio de ser campeón. No hay regularidad, el equipo está frío, no tiene ese valor agregado de pelear todos los balones y de repente pasamos a tener más caciques que indios”, afirmó.

¿Qué puede pasar?

El entrenador rojiamarillo recalcó la actitud como una de las claves para que los rivales superen al campeón nacional.

“Con esa actitud que tuvimos, sin menospreciar el trabajo del Cartaginés, cualquiera nos gana. Dejamos de jugar con fuego en el pecho.

Sé lo que es ser campeón, bicampeón, tricampeón y sé también lo que no se debe hacer para no lograrlo y sentimos actitudes que no nos dan resultado.

Jeaustin agregó que tiene su conciencia tranquila, cuando le consultaron si su puesto está en peligro.

“Mi conciencia está tranquila, es mi responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida, si un equipo no carbura es mi responsabilidad, pero que te lleguen ocho opciones de gol es responsabilidad de jugadores.

“Con respecto a mi trabajo, estoy seguro de lo que hago, contento con lo que hago, porque no me guardo nada, hemos entrenado a doble sesión en el campo viendo las debilidades que están mostrando para corregir, hasta el momento. Soy el entrenador y trato de darle las herramientas a los jugadores, pero no estoy en el campo y no les voy a decir cómo tienen que despejar una pelota, cómo marcar en un saque de banda, cómo rematar”, dijo.

Uno de los términos que Campos usó en la conferencia fue el de seleccionitis para hablar del trabajo de sus jugadores.

“Al club hay que respetarlo, independientemente de cualquier circunstancia, se debe dar el doscientos por ciento.

“Sobre separar jugadores vamos a evaluarlo, lo hemos hecho y no será la primera vez, aunque no me gusta, pero no me encandila ni un campeonato ni el performance (el logro) de algún jugador.

“Cartago hizo muchas cosas, pero nosotros también dejamos de hacer muchas cosas, así que si de repente el bisturí tiene que pasar, por mí no hay problema”, comentó Campos.