Jeaustin Campos sobre Esteban Alvarado: “Esperemos en Dios que venga a aportar”

Jeaustin Campos afirma que por ahora Kevin Chamorro será el titular del Saprissa, (José Cordero)

El técnico Jeaustin Campos habló de la llegada del portero Esteban Alvarado al Saprissa de manera clara y contundente, luego de que el meta fuera presentado este miércoles en el estadio tibaseño.

“Es un jugador que ha ganado muchas cosas, estuvo en Europa y no es un futbolista cualquiera.

“Él está claro con mi estilo, mi manera de llevar un camerino a lo interno y tengo que reconocer que en el camerino es muy importante, él fue un bastión importante en un equipo en el que estuve anteriormente y no lo digo de hace años, lo vi hace unos meses”, destacó.

Para el técnico, por su experiencia previa con Esteban, no tiene motivos para dudar de él, pues ha visto su calidad como futbolista.

“Con eso me quedo, si no lo hubiese visto, no estaría aquí. Esperamos en Dios que venga a sumar, como sé que lo va a hacer. Estoy seguro”, comentó.

Campos reconoció que el joven Kevin Chamorro se ha ganado el puesto y es el titular en este momento.