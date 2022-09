Jeaustin Campos sobre Herediano: “va a ser un partido muy difícil para nosotros”

El juego entre Saprissa y Herediano será el domingo a las 5 de la tarde. José Cordero. (Jose Cordero)

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, afirmó que la parte anímica en un equipo es importante y por eso, sabe que Herediano, el rival del próximo domingo de los morados, llegará con la intención de cambiar el chip y volver a sonreír, luego de quedar fuera de la Liga Concacaf.

“Yo he estado en las dos situaciones, después de ganar un pase a la siguiente fase en torneos internacionales y la parte anímica es muy importante, pero he estado en la parte donde quedó eliminado y a los tres días tengo partido, el cual es la revancha y vamos a entrar a muerte”.

Fiel a su estilo, Campos no le bajó el piso al Team.

“Voy a esperar la mejor versión del Herediano, tiene una de las plantillas más completas de este país, ellos mismos lo han dicho y se ha demostrado.

“Sé que tienen bajas importantes, expulsiones y lesiones, pero no me queda la menor duda que va a ser un partido muy difícil para nosotros. Tienes dos opciones, agachar la cabeza y Herediano sé que no lo va a hacer y dos, ir por la revancha y lavarse la cara”, comentó.

Sacar lo mejor

Los jugadores rojiamarillos también se refirieron al encuentro contra el Monstruo y prometen hacer un gran papel contra los morados.

“Queda enfocarnos en el torneo nacional, sacar lo mejor de nosotros y quedar campeones”, dijo el defensor Keysher Fuller.

Su compañero, Gerson Torres sabe que deben hacerlo bien ante la “S”.

“Quedar eliminados fue un golpe fuerte, pero el grupo está mentalizado para hacer borrón y cuenta nueva y ahora pensar en Saprissa, que es el que sigue”, destacó el mediocampista, que se perderá el juego por sanción.