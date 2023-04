Jeaustin Campos sobre su denuncia: “Hay gente que ha actuado de una manera irresponsable”

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos afirmó que puede andar seguro por la vida porque confía en la justicia. Jorge Castillo. (jorge castillo)

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos, no pudo escapar de las preguntas sobre la polémica que enfrenta por una supuesta denuncia del delantero del Saprissa, Javon East, por insultos racistas.

Campos dijo cómo ha pasado estos días luego de conocerse el caso y habló de su regreso al banquillo.

“En este caso confío en que Dios sabe que hay en los corazones de todos y ni puse fecha, pese a los días difíciles para algunas cosas pasé la página y para otras no. Vamos a esperar un poco, es una cuestion de justicia, eso lo hablaríamos en otro foro y con las personas indicadas.

LEA MÁS: Así está el arroz con la renovación de Yeltsin Tejeda en el Herediano

“Yo, simplemente, puse todo en manos de Dios y si se daba la oportunidad bueno; creo que también se me reconocen muchísimas cosas. Han sido días bastantes duros, porque es una cuestion de justicia, pero también es reconfortante porque la gente que me conoce, quien soy yo en el plano personal y futbolístico, me han enviado sus muestras de cariño, solidaridad y es importante.

“Hay gente que ha actuado de una manera irresponsable, manejando temas como estos. Pero no me interesa, ahorita estoy por encima de todo esto, no me enfrasco y sé que lo mejor siempre va a salir a flote y si me ven con cara de tranquilidad es porque confío en lo que pueda pasar de ahora en adelante. Seguimos adelante entretenidos gracias a Dios en lo que me apasiona, que es el fútbol” comentó.

Los florenses rescataron un punto ante los erizos. Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Satisfactorio

Sobre el juego contra Alajuelense, Campos destacó la garra de los jugadores para levantarse, pese a ir con el marcador en contra.

“Me quito el sombrero con ellos (jugadores), fueron los protagonistas del partido bajo las circunstancias y sacaron un empate, sumar en estas instancias con un rival directo es satisfactorio.

“Estamos fuera de clasificación, pero quedan partidos directos, la intención de nosotros era ganar”, comentó.