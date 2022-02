Jeaustin Campos: “Somos el único invicto, pero ya queremos ganar”

Ante Saprissa el Herediano de Jeaustin Campos sumó su tercer empate al hilo. (Alonso Tenorio)

El inicio del campeón nacional no ha sido el mejor de todos, tres empates en sus primeros tres juegos lo tiene en la décima posición con apenas tres puntos solo por encima de Jicaral y Saprissa, ciertamente está invicto, pero de una manera en la que ha perdido seis de nueve puntos.

Este jueves el Herediano enfrenta a San Carlos, otro club que salvo la primera fecha cuando derrotó al Saprissa, no le ha ido nada bien, por lo que en su casa tiene la presión de irse despertando de una vez por todas.

El entrenador rojiamarillo, Jeaustin Campos, confía que su equipo despegue a partir de este jueves, pues ya no pueden seguir dejando puntos.

-El equipo ha ido recuperando jugadores poco a poco, ¿cómo han sido estas semanas?

Ha sido un poquito complicado los primeros dos partidos, la mitad del equipo ha estado afuera, ya sea por selección, lesiones o suspensiones, algo que ya lo habíamos comentado y nos costó un poquito y tuvimos salidas bastante complicadas.

En el partido contra Saprissa ya regresaron algunos y la esencia de lo que se vio en el segundo tiempo es lo que más a o menos andamos buscando. Fue un partido que en el segundo tiempo fue nuestro por completo y lo que faltó fue que el balón ingresara más veces (terminó 1-1).

Estamos un poquito más tranquilos, ya son menos los futbolistas que no están aptos para jugar. El caso, por ejemplo, de (Keysher) Fuller que también tuvo un impasse por el covid, entonces hay que recuperarlo un poquito en su forma física y no estará ante San Carlos, pero el viernes ya estará con nosotros, por ahí estamos bastante bien ya.

-¿Qué espera de San Carlos, que viene de dos partidos sin ganar, pero derrotó al Saprissa?

Es un equipo bien estructurado, bien dirigido, Douglas (Sequeira) ha estado haciendo las cosas bien desde el torneo anterior, no sé si hay inconsistencia o no hay constancia en su fútbol, pero eso es algo que a nosotros no nos debe cambiar nuestra manera de jugar.

Esperamos la mejor versión de San Carlos, para nosotros es imperativo tener ese respeto ante el rival, somos el único invicto en el campeonato, pero ya queremos ganar, es una cancha muy complicada, pero esperamos salir con los tres puntos.

Tenemos futbolistas muy polifuncionales, una mezcla entre jóvenes y experimentados y lo que estamos haciendo es identificar que perfil nos puede servir para cada partido. Como se lo digo a ellos, la competencia es dura, ustedes vinieron para estar acá y competir, hay dos y hasta tres por puesto, no pueden parpadear en ningún momento porque hay poco margen de error.

Waylon Francis ha ido adaptándose poco a poco a los trabajos con Herediano. Fotografía: Lilly Arce

¿Cómo ha sido la adaptación de Waylon Francis al equipo?

Físicamente no hay ningún problema, pero la forma futbolística es la que estamos trabajando con él, haciendo juegos, amistosos, después de los partidos no solo para él, también para que el resto de los futbolistas que tienen pocos minutos tengan esa intensidad de un juego, lo está haciendo bastante bien.

¿Cómo ve a Douglas Sequeira de técnico?

Es un entrenador que ha mejorado mucho, su juego ya no es tan romántico, sino un poco más pragmático. Sé que a futuro tendrá muchísimos logros, es muy profesional, pero que el jueves no nos haga mucho daño, sino más bien al contrario.