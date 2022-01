Jeaustin Campos: “Soy un ganador, no porque gane mucho, sino porque me resisto a perder”

El técnico del campeón nacional, Jeaustin Campos, dijo este miércoles que se considera un técnico ganador, pero debido a una condición muy específica.

Jeaustin Campos quiere el bicampeonato. (Alonso Tenorio)

“Soy un ganador, no porque gane mucho, sino porque me resisto a perder”, dijo Campos sin pelos en la lengua.

Campos es el técnico nacional con más títulos de campeón en el torneo nacional, con seis campeonatos. También ganó un ascenso a la primera división con Jicaral.

El entrenador del Team dijo que el equipo está preparado para afrontar el campeonato, pero que la postergación de la fecha uno les da más tiempo para trabajar.

Además, dijo que no necesariamente sería un fracaso sino gana el título en este torneo, pues según él, fracaso es una palabra cargada de subjetivismo.

“Hay momentos en que debe definirse muy bien qué es fracaso, de pronto si vamos a la final y nos vamos a penales y perdemos en el último lanzamiento por dos centímetros, porque pegó en el poste, no sería fracaso, pero si no se clasifica, o no se hace una buena etapa de play off y se pierde catastróficamente, tendría más opciones de utilizar esa palabra”, dijo el técnico.

Campos agregó que aún no define quién será el portero titular y que aunque es un puesto diferente, trata de visualizarlo como todos los demás dentro del terreno de juego.

Recordemos que el torneo pasado, Bryan Segura fue titular todo el certamen y Esteban Alvarado el suplente. Luego, Alvarado se lesionó y regresó justo en las etapas finales, cuando Jeaustin decidió darle la titularidad a partir del juego de vuelta de la semifinal.

“Sé que no podemos decir que es un puesto igual a los demás, pero trato de verlo parecido, lo he dicho al plantel completo que la invitación para jugar el partido siguiente es hacer un buen trabajo en el juego de hoy y sobre eso, hay que ser congruente”, añadió.