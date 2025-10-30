Jeaustin Campos sufrió lo mismo que Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014

Jeaustin Campos y el Real España vivieron una noche de pesadilla en Guatemala por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Los catrachos tenían el boleto en la bolsa, pero el Xelajú se los arrebató sobre la hora y se mantuvo el marcador en los tiempos extra, pero durante la tanda de los penales le aplicaron una estrategia que Costa Rica, dirigida por Jorge Luis Pinto, sufrió en carne propia en el Mundial de Brasil 2014.

LEA MÁS: (Video) Aficionados del Xelajú y Real España se van a los golpes antes de partido de la Copa Centroamericana

En el histórico partido de la Selección Nacional contra Holanda durante la Copa del Mundo del 2014, en cuartos de final, los 90 minutos finalizaron sin anotaciones. Lo mismo ocurrió en los tiempos extra, sin embargo, ahí vino la recordada jugada maestra de Louis Van Gaal, cambiar a su portero Jasper Cillessen por Tim Krul para la tanda desde el manchón blanco, y dicha variante le salió, el arquero suplente acabó como figura y los europeos apagaron el sueño de la Tricolor.

Jeaustin Campos se quedó a las puertas de la final de Copa Centroamericana con el Real España.

El entrenador nacional, Jeaustin Campos, sufrió algo similar este miércoles cuando su club, el Real España, que venían de igualar a uno en el juego de ida de las semifinales de esta edición de la Copa Centroamericana.

El tanto inicial de Daniel Aparicio, fue insuficiente, debido a que al 90+6, Juan Cardona emparejó la eliminatoria y llegaron hasta los tiempos extras, en donde Amairaní Villatoro, entrenador del equipo guatemalteco, haría la misma jugada de Louis Van Gaal.

LEA MÁS: Olimpia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido por un boleto a la final de Copa Centroamericana?

Nery Lobos, guardameta suplente, haría su entrada a la cancha para sustituir a Rubén Darío Silva en el último minuto del choque entre ambas escuadras, y la jugada dejó sumamente inquietos a los pupilos del técnico tico, ya que solo lograron anotar uno de los cinco lanzamientos y terminaron eliminados con marcador de 2-1 en dicha tanda desde el manchón blanco.

Jeaustin Campos y el Real España sufrieron la misma estrategia que aplicó Louis Van Gaal con Tim Krul en las semifinales de Copa Centroamericana. (Koen van Weel)

El portero detendría uno, el resto de penales fueron enviados por fuera, quizás por querer ajustar tanto su remate ante una posible intimidación que provocó el arquero suplente del equipo de Guatemala.

Los jugadores del Xelajú festejan luego de imponerse al Real España en la serie de penales por las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. (EDWIN BERCIAN/AFP)

Xelajú es finalista de la Copa Centroamericana, mientras que Jeaustin Campos y su Real España quedan eliminados después de rozar las mieles de llegar a la final, pero al final cayeron ante una estrategia que se volvió popular, debido a que nuestro país, tristemente, la sufrió en aquella histórica gesta en Brasil, que pudo ser más, pero el destino y la genialidad de Van Gaal lo impidieron.