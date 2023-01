Jeaustin Campos tendrá que demostrar quién manda si llegan Alvarado y Faerron al Saprissa

Fernán Faerron llegó al Hamarkameratene de Noruega a inicios del año pasado, pero no tuvo mucha participación en este club. Instagram.

En las últimas horas, los nombres de Esteban Alvarado y Fernán Faerron sonaron con fuerza, por su posible llegada al Deportivo Saprissa, lo que provocó un gran ruido entre aficionados.

Las reacciones no se hicieron esperar y los antecedentes de ambos jugadores saltaron a la vista por asuntos extra camerino.

El martes, La Teja dio a conocer que Alvarado sería el reemplazo del meta Aarón Cruz; mientras que este miércoles, en el programa 120 minutos, de Radio Monumental, Faerron confirmó que ha tenido conversaciones con los tibaseños.

La llegada de estos dos jugadores con pasados polémicos se daría en medio de un ambiente tenso, recordemos que el domingo pasado, el volante Christian Bolaños protagonizó un nuevo episodio con el técnico Jeaustin Campos, cuando el entrenador aseguró que estaba lesionado y la esposa de Bolaños, Jazmín Salas desmintió a Jeaustin.

El portero Esteban Alvarado dijo que se retiraría a mediados de año, pero todo parece indicar que seguirá activo, pero en otro club. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Vamos por partes

Alvarado, quien en el 2009 se dejó el guante de Oro por su destacada participación en el Mundial Sub-20 de Egipto ha protagonizado varios incidentes, desde el 2011.

En diciembre de ese año se peleó con un aficionado que entró al terreno de juego mientras jugaba el AZ Alkmaar vs Ajax. Alvarado lo empujó y lo pateó y su actuación le costó una tarjeta roja.

En el 2017, el técnico Óscar Ramírez intentó contactarlo para estuviera en el proceso de cara al Mundial de Rusia 2018, pero no atendió llamadas y recién firmado con Alajuelense, en el 2019 no se presentó a algunos entrenamientos con los erizos y poco después dejó el equipo de manera inesperada. Luego firmó con Herediano.

Con respecto a Faerron, quien hasta el 2021 era defensor titular en Alajuelense, según trascendió tenía encontronazos con sus compañeros y además, desde sus redes sociales mandaba filazos sobre el equipo rojinegro.

Uno de los más fuertes fue el que publicó luego de que los manudos perdieron la final del torneo de Clausura 2022 ante el Cartaginés.

“La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado”, escribió Fernán en su cuenta de Twitter.

Esto provocó que el masajista del club, Roberto Hernández rompiera el silencio.

“Luego de una pérdida tan dolorosa, él no puede dar esas declaraciones. Menos él que fue un mal ejemplo para la Liga y por eso ya no está con nosotros. Faerron en el camerino no se llevaba con nadie y no sé qué tanto habla de sangre si él nos vendió en más de una vez, hasta el mismo papá”, respondió el masajista.

Menuda tarea tiene Jeaustin Campos si llegan Alvarado y Faerron. Albert Marín. (Albert Marín)

Desde adentro

El coach deportivo Carlos Aguirre destacó que más allá de los antecedentes de los jugadores, si llegan al camerino morado se toparán con un entrenador que no se anda por las ramas, que fue contratado para dar resultados y sabe manejar muy bien la polémica.

“Faerron ha dicho que este período le ha ayudado mucho, el estar fuera lo ha hecho madurar y vamos a ver cuánto ha madurado, es un muchacho joven.

“Creo que se habla mucho de Alvarado, pero es un buen muchacho, ha madurado mucho en su andar y aquí hay una cosa importante y es que seguimos juzgando por lo que fueron, pero no por lo que son hoy, puede que venga con cosas diferentes”, afirmó.

Aguirre dio un ejemplo de cómo en Saprissa una situación polémica se convirtió en un hecho positivo.

“¿Qué pasaba con el portero de Saprissa y Jeaustin Campos?”; se refirió Aguirre a las diferencias que hubo entre el timonel y el arquero Kevin Chamorro. “¿Y quién es ahora, el portero titular de Saprissa?”, cuestionó Aguirre.

“Creo que todas las empresas son diferentes, hay personalidades diferentes y es muy importante aprender mantener todo desde adentro, no salir a ventilar, creo que todo se resuelve mediante una conversación y Jeaustin lo sabe muy bien, él es coach (se dedica a potenciar las virtudes de los jugadores), sabe conversar”, manifestó.

El experto añadió que antes de llegar al Sapri, los jugadores conocerán las reglas del camerino, porque está casi seguro que el entrenador se las dará a conocer y en el caso de Esteban hay un plus.

“Jeaustin dirigió a Alvarado, sabe lo que se trae y el portero sabe lo que es estar ahí en Saprissa, fue campeón, no está en el ocaso de su carera, pero está en una etapa madura.

“Estas cosa me encantan, porque todos tenemos nuestra personalidad y cada vez que hacemos algo afectamos para bien o para mal. Además, en el Saprissa hay otros líderes como Kendall Waston, Mariano Torres, David Guzmán y Ariel Rodríguez, quienes tienen más años de estar ahí y no es lo mismo hacer un problema en un equpo A que llegar a Saprissa, hay otros parámetros”, comentó.

Jeaustin falló

Con respecto a lo acontecido en los últimos días con Bola, Carlos reconoció que el entrenador se equivocó a la hora de responder a los aficionados.

“Creo que los trapos sucios se lavan en casa y me parece que no era la forma adecuada de responder.

“Una cosa debe quedar clara, si el entrenador cree que un jugador no debe estar porque no le rinde, el futbolista debe tener la humildad de reconocer que no le alcanza y se deben respetar las jerarquías, me parece que en este momento Christian debería estar metido con los muchachos y dar el ejemplo”, agregó.