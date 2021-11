Jeaustin Campos: “Trabajo como si fuera mi primera final”

Jeaustin Campos, entrenador de Herediano, dice que siempre enfrenta las semifinales y las finales como si fuera la primera vez, sin perder la ilusión y sabiendo que la experiencia que tiene no lo hace inmune a sentirse nervioso.

Campos, que tiene números muy buenos en estas instancias, visitará este miércoles la Cueva del Monstruo para disputar el juego de ida contra Saprissa, a las 8 p. m.

Jeaustin Campos no ha perdido con el Herediano desde que asumió el banquillo en la fecha once. José Cordero (Jose Cordero)

El técnico ha enfrentado 17 series de ida y vuelta y ha ganado 14, cifra que lo pone en ventaja sobre los demás técnicos de los equipos clasificados a esta parte del torneo.

-Por su experiencia, ¿existe algún tipo de presión por la serie ante Saprissa?

Si bien es cierto, he tenido bonitas experiencias en fases finales, siempre hay un ingrediente adicional en esa adrenalina, en esas mariposas en el estómago, ese temor que siempre hay, o el miedo que hay que vencer, en mayor o menor dosis. La experiencia no te hace inmune a eso, quizás uno sabe cómo sobrellevarlo mejor, pero al final todas las finales o partidos de muerte súbitas son diferentes y parte de lo que sí me puedo atribuir yo, es que no doy nada por sentado. Trabajo como si fuera mi primera final, mi primer muerte súbita, así es como nosotros hemos tenido bastantes juegos de semis y de finales.

Heredia vs Grecia 24/11/2021, San José, Estadio Coyeya Fonseca, partidode la jornada 21 del torneo de apertura 2021 entre el Club Sport Herediano y el Municipal Grecia. En la fotografía Jewison Benneth CSH. (Jose Cordero)

-¿Cómo llega el equipo?

Estoy satisfecho, no acostumbro a pasarme de optimista, soy más comedido y no será la excepción, creo que los muchachos vienen con una intensidad en su juego, con una seriedad y concentración que me gusta. Estoy cómodo y tranquilo, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, minimizamos los riesgos en todos los aspectos.