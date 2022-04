Jeaustin Campos: “Un clásico puede ser el golpe en la mesa que se necesita”

Jeaustin Campos no la ha visto nada fácil en su regreso al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Aquella frase un poco gastada y cajonera, pero muchas veces cierta de que un clásico es una historia aparte es de lo que se vale el técnico morado, Jeaustin Campos, para levantarle el ánimo al Saprissa previo al duelo ante Alajuelense.

El entrenador habló de la mejenga de este miércoles a las 8 p. m., en el estadio Nacional, este lunes en la mañana, en conferencia de prensa.

“Yo siento que el clásico es de los partidos más importantes, es el foco de atención. Un clásico puede ser algo diferente, puede ser el golpe en la mesa que se necesita.

“Creo que se ha visto mejoría en el juego y tal vez no ha sido notoria, pero ahí está. Los resultados no se han dado por situaciones individuales, pero para mí ha habido mejoría futbolística”, detalló.

[ Jeaustin Campos sobre Christian Bolaños: “Por ahora está fuera de mis manos” ]

Campos, además, explicó que el panameño Víctor Medina ya está disponible para jugar y que si bien Kendall Waston ya tiene el alta médica, no estará en el clásico pues necesita tomar mejor forma.

Sobre el tema de Christian Bolaños, Campos fue nuevamente cuestionado este lunes y afirma que no pone en tela de duda el trabajo del doctor que lo reportó como lesionado y que le corresponderá al gerente Ángel Catalina averiguar por qué Bolaños andaba en el festival Picnic este sábado, a pesa de estar lesionado.

“No es que me lavo las manos en el tema, cuando el doctor se meta con mi trabajo o mis decisiones vamos a tener problemas, así como yo exijo respeto para mi trabajo también hay que respetar el de los demás. Cuando Cristian sale del campo no es mi responsabilidad, la parte médica no es mi responsabilidad. Uno como técnico no es el gerente general, hay que respetar los espacios. Fue el doctor el que lo dio de baja, Ángel verá lo que pasó.”, dijo.