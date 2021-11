Jeaustin Campos: “Volvimos a tener la ventaja que perdimos”

Los florenses aumentaron su distancia con el segundo lugar. John Durán. Los florenses aumentaron su distancia con el segundo lugar. John Durán. (JOHN DURAN)

Luego de tres empates consecutivos, Herediano volvió a la victoria este domingo y su técnico, Jeaustin Campos, lo celebró con todo.

“Este ha sido uno de los partidos que más intensamente he vivido”, confesó el entrenador, luego del juego contra Cartaginés en el Fello Meza.

Campos también se refirió a la pausa que tendrá el torneo, ya que eso le ayudará a afinar detalles tácticos con sus jugadores.

“Sé que algunos (entrenadores) se han quejado del paronazo, pero la idea es sacarle algo positivo.

“Escuché a otros que piensan igual que yo, este parón es fundamental, vamos a construir un poco más lo que es estrategia, cómo defender, cómo atacar, hacer una autoevalación y creo que eso para nosotros es fundamental, vamos a producir”, destacó.

Campos espera sacar el máximo provecho en estos días al lado de sus jugadores.

“No hay espacio para estar tranquilo, se los acabo de decir a los muchachos, lejos de venir a una semana en que no hay partidos, aquí es donde tienen que venir a ganarse un puesto, es un tanque de gasolina que está por la mitad y los vamos a terminar de llenar”, destacó.

En cuanto al resultado contra los brumosos, el entrenador rojiamarillo afirmó que esperan sacar los juegos que vienen con buenos resultados, para mantenerse en la cima del torneo.

“Volvimos a tener la ventaja que perdimos en el juego contra Santos, se nos acercaron dos rivales y volvimos a recuperar la ventaja, faltan tres partidos y estamos juego y medio arriba que tenemos que cerrarlos y creo que este cierre será bastante bueno”, manifestó.

El entrenador añadió que desde el día uno les dijo a sus jugadores qué quería de cada uno.

“Hay algo que he aprendido con los años y que lo he tenido mucho más presente y es la honestidad de lo que quiero, lo que necesito. A cada uno he tratado de explicarle qué queremos de ellos en la parte táctica, física y de intensidad”, comentó Campos.