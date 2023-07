Jeaustin Campos volvió a hablar de la posibilidad de ir a la Selección Nacional

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, volvió a hablar sobre la posibilidad de ser el entrenador de la Selección, al momento de responder preguntas de la prensa.

Campos inició el torneo con todo, pues su equipo derrotó como visitante a Liberia 4 a 1 y dijo que para él es un halago y un honor que su nombre suene. A nivel oficial, no hay candidatos, pero Campos sí ha sonado entre afición y prensa.

Jeaustin Campos está enfocado en el torneo. (Rafael Pacheco Granados)

“Hace 17 años empecé una carrera como entrenador y en algunos momentos tal vez ha sonado mi nombre, pero han habido otras prioridades para los que toman decisiones y nos quedamos al borde. Hemos logrado cosas, con los compañeros de los cuerpos técnicos y los jugadores que nos han acompañado”, expresó.

Dijo que está pensando en el torneo y que él sería el tercero en una jerarquía en el Team en tomar la decisión.

“Hablé con Jafet Soto y con Robert Garbanzo, me debo a ellos, creo que el último en levantar la mano sería yo, porque cuando las cosas no estaban bien, ellos me tendieron la mano. Me siento halagado de que piensen en mí”, añadió.