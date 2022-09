Jeaustin Campos: “Yo digo que siempre tiene que haber una mejor versión y mejorar”

El técnico Jeaustin Campos destacó el esfuerzo de los jugadores para sacar la victoria. John Durán. (JOHN DURAN)

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, dijo que una de las claves de la victoria de los morados ante Puntarenas fue tomar decisiones en el momento correcto y el esfuerzo de los jugadores, en una visita tan complicada como la del Lito Pérez.

“Se necesitaba algo de sabiduría para enfrentar un partido tan complicado. Tomamos las decisiones que creíamos mejores y el esfuerzo de los muchachos se vio premiado con el triunfo. Me parece que pudimos haber aumentado la ventaja, pero estábamos al frente del líder, en su casa y con un gran ambiente.

“Creo que la clave está en la disciplina, esfuerzo, trabajo y talento; en ese orden. La disciplina no es solo en los horarios, sino en la parte táctica, en tratar de hacer bien las cosas y la entrega. Elevamos todo esto con pasión y los muchachos ya entendieron cuál es el idioma de Saprissa en todas las canchas, porque hay que ir a buscar, hay que esforzarse y solo con la camiseta no se juega”, dijo Campos, quien se dio el lujo de hacer series para entregar una pelota, durante el encuentro.

Los morados se ubicaron en la cima del grupo B. John Durán. (JOHN DURAN)

Poco a poco

Campos, en lugar de tener aires triunfalistas dijo que van partido a partido.

“No podemos caer en lo que dicen algunos periodistas de que si es la mejor versión de Saprissa, yo digo que siempre tiene que haber una mejor versión y mejorar.

“Lo importante es que tenemos la confianza de haber ganado en Puntarenas y de tener el liderato. Todo esto nos da respaldo en el trabajo que hacemos y el que estemos de líderes aumenta la responsabilidad, porque llegar no fue fácil, pero mantenerlo será más complicado”, destacó.

Sobre el clásico ante Alajuelense, que se jugará el próximo sábado, Jeaustin no le hizo mente al hecho de jugar en el Morera Soto.

“Alajuelense ha hecho grandes partidos en Saprissa y ha ganado, nosotros también lo hemos hecho. Lo mismo ha pasado en el Nacional y también en el Morera Soto, en donde nosotros y ellos hemos ganado.

“Obviamente que está el tema de la gente, pero no hay excusas, toca jugar en el Morera Soto y no pasa nada. Nos enfocamos más en el cómo trabajarlo y no dónde se jugará. No me entretengo en algo que no está en mis manos”, dijo.