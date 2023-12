Jefferson Brenes dedicó gol ante Cartaginés a hermano que salió de la cárcel y fue al estadio

09/12/2023. Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Tibás. Hora: 08:00 p.m. Partido de vuelta de la semifinal del Torneo de Apertura 2023 disputado entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Tibás. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Este sábado, en las gradas del estadio Ricardo Saprissa, Jefferson Brenes tenía una ilusión adicional al ver a uno de los miembros de su familia, quien tenía años sin poder darle un abrazo o al menos ver.

A los dos minutos, cuando abrió el marcador ante el Cartaginés, se fue a celebrar a un lado de la gradería donde estaba uno de sus hermanos, quien hacía apenas unas horas había salido de la cárcel, donde cumplió una condena de cinco años y, de una, se fue para la Cueva.

En la zona mixta, tras el partido, Brenes contó lo que significó para él tener a una persona tan especial, nuevamente, en libertad y compartiendo un momento tan importante para él.

“Él iba a venir, yo le regalé la entrada para que viniera, estoy deseando salir de acá (del estadio) para ir a darle un abrazo, que tengo años de no dárselo”, dijo emocionado a declaraciones a ESPN Costa Rica.

Jefferson contó que más allá de un gol, a su hermano lo que más le ilusiona es verlo alzar el tricampeonato con los morados.

“No, no, me pidió otra cosa, quiero regalarle algo más importante en una semana… que le dedicara un gol, como le digo, siempre trato de motivarlo de que siga adelante, que ahora que está afuera que aproveche a los hijos y el entorno, él está bien, y yo también.

“Él es uno de los mayores, yo soy de los menores, no pude compartir con él, él tenía un equipo en Siquirres donde él era entrenador. Le gustaba el deporte, tomó unos pasos que no eran los correctos, pero no lo culpo, somos seres humanos, nos equivocamos, y ahora que está afuera me planteó unos objetivos personales”, añadió.

Brenes, oriundo de Siquirres, no juzga en absoluto a su hermano ni sus decisiones, hoy solo está muy feliz de verlo afuera y en libertad.

“Son seres humanos, se pueden equivocar, gracias a Dios, pudieron salir adelante. Soy el hijo menor de la familia, me ven como un ejemplo y trato de darlo, tanto a mi familia como a mis amigos en el pueblo. A mí lo que me toca es demostrar que con arduo trabajo se puede seguir adelante”, confesó.

Jeffeson contó que es cercano con sus sobrinos, más tomando en cuenta lo que había pasado con su papá y ahora que está afuera lo que le dice es que trate de enderezarse y aprovechar a su familia.

El volante ha sido de las figuras moradas en las últimas semanas, se ha destapado con buenos goles, tanto de tiro libre como de fuera del área, y ahora con su familia reunida, sin duda que tiene toda la motivación para ir con su primer corona como saprissista.