Jefferson Brenes reveló la confesión que le hizo Keylor Herrera cuando anuló el gol de Saprissa

Jefferson Brenes habló de la jugada por la que se anuló el gol de Gino Vivi, el sábado anterior. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

El jugador del Deportivo Saprissa Jefferson Brenes reveló lo que conversó con el árbitro Keylor Herrera, el sábado anterior, durante el juego contra Cartago.

La polémica llegó al cierre del encuentro contra los brumosos, cuando el central anuló el segundo gol de los morados, anotado por Gino Vivi, por una falta hacia el jugador cartaginés José Luis Quirós.

Brenes explicó que habló con el réferi y reconoció estar desconcentrado, en palabras del jugador “se le cruzaron los cables”.

A continuación, las declaraciones del 10 morado:

“En la jugada del gol, a ver, me le arrimo un poco a Keylor (Herrera) y le pregunto qué es lo que están revisando, entonces él me dice que es un posible de fuera de juego de Ariel (Rodríguez), o sea, en ningún momento me menciona que están revisando mi jugada, porque creo que en esa jugada lo que pasa con el jugador de Cartago es que él mide mal la bola.

“Lo que hago es devolverme, obviamente donde pica la bola, trato de volcarme lo más rápido posible y creo que ahí es donde él se confunde un poco, creo que él está un poco desconectado y un poco desorientado, porque hay otra jugada antes de esa, donde (Jostin) Daly me hace una falta y él me dice que la bola nos queda a nosotros y cuando yo volteo a ver, pues era contragolpe.

“Yo me le acerco y le digo qué hubiera pasado si nos hubieran hecho ese gol, si él me dijo que la bola la teníamos nosotros, entonces ya después llegó y se disculpó, me dijo que estaba desconcentrado y que se le cruzaron los cables, que cometió un error”.

El juego finalizó 1-1 y esta jugada en cuestión es aún motivo de debate entre los morados.