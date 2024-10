Jefferson Brenes toma duelo contra el Comunicaciones como algo personal

Jefferson Brenes prometió una vez más defender al Saprissa en Guatemala. (MAYELA LOPEZ)

Jefferson Brenes es uno de los jugadores más autocríticos del Deportivo Saprissa, y lo demostró durante la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles entre el Monstruo y Comunicaciones por la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que el volante explicó que buscará saldar una deuda personal.

Brenes ha experimentado un bajón de rendimiento esta temporada debido a las lesiones, por lo que mencionó que aprovechará este partido para retomar el nivel que lo hizo destacar en el fútbol nacional.

“Físicamente me siento muy bien. He tenido una seguidilla de partidos con la Selección de Costa Rica y el club. Soy consciente de que las lesiones me han frenado un poco el ritmo, pero en el partido ante Sporting, gracias a Dios, pude jugar los 90 minutos. Esperamos que mañana, en una cancha sintética, pueda aprovechar aún más. Pero eso no será una excusa, somos once contra once y tenemos que hacer un gran trabajo”, comentó.

En cuanto al tema de las canchas sintéticas, el estadio Cementos Progreso cuenta con este tipo de superficie, y Brenes se refirió al estado del campo, dejando claro que independientemente del terreno, Saprissa siempre buscará la victoria.

“La cancha está en muy buen estado. En Costa Rica estamos acostumbrados a jugar en ese tipo de canchas, pero más allá de eso, si la cancha está buena o mala, tenemos que hacer un buen trabajo porque no hay excusas”, afirmó.

Brenes cerró diciendo que deberán ser muy inteligentes para tomar ventaja en la serie, y que está dispuesto a aportar al equipo en todo lo que esté a su alcance.

13/07/2023 Estadio Colleya Fonseca. Guadalupe FC recibió al Deportivo Saprissa, en partido de fogueo. Los guadalupanos se preparan para su participación en la Liga de Ascenso (segunda división) mientras que los morados lo hacen para buscar el tricampeonato de la primera división en los próximos meses. Jefferson Brenes debutó con los morados. (Rafael Pacheco Granados)

“En lo que pueda contribuir al grupo, ya sea con goles, asistencias o buen planteamiento, siempre lo haré por el bien del equipo. Hemos captado bien la idea del nuevo cuerpo técnico. Lo pasado, pasado es. Nos enfocamos en el presente, y tenemos una final. Somos conscientes de que ninguno de los dos equipos regalará nada”, concluyó.

Este partido se jugará a las 8 p. m., hora tica, y será transmitido por ESPN y Disney+.