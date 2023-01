Jefry Valverde explica por qué le encanta trabajar con Jeaustin Campos

El volante Jefry Valverde fue presentado este viernes como uno de los refuerzos del Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

El nuevo volante del Deportivo Saprissa Jefry Valvede reconoció que llega al cuadro morado en una etapa más madura en su carrera y se siente preparado para darlo todo en el Monstruo.

El vecino de San Isidro de Turrubares fue presentado este miércoles como refuerzo morado y dijo sentirse muy bien al lado del técnico Jeaustin Campos.

- ¿Cuánto esperaba esta oportunidad?

Es algo que todo jugador anhela, trabaja para eso y lo tomo con mucha responsabilidad, sé lo que se exige acá en la institución y será un punto alto en mi carrera como jugador y lo tomo con mucha seriedad y trataré de llegar de buena manera al torneo.

- ¿Cuánto anhela que llegue la primera jornada?

Tengo muchas ganas de que inicie el campeonato, me he preparado de muy buena manera, espero que el domingo sea un buen partido, y ya sea que esté en los planes del profesor o no estaré apoyando al club.

- ¿Cómo trabaja para destacar pese a la competencia en el camerino?

Sé de la exigencia de estar acá, he tratado de no guardarme nada en los entrenamientos, de adaptarme bien al grupo y me he esforzado y espero estarme preparando bien para ser tomado en cuenta.

- ¿Cómo se siente por compartir nuevamente con Jeaustin Campos?

He estado en tres equipos en el camerino con Jeaustin (Jicaral, San Carlos y ahora Saprissa), es un entrenador muy exigente, que trata de llevarte a un nivel mejor, de hacer las cosas bien, en mi paso por Jicaral eso fue lo que él vio en mí, sacó mi mayor potencial y fue el torneo en el que levanté mi carrera y siempre he tratado de hacer las cosas de la mejor manera, con todo los entrenadores con los que he trabajado y con él no es la excepción.

- Hace un tiempo pensaba en el retiro y hoy está en un equipo grande. qué análisis hace de esta montaña rusa de emociones?

Fue una etapa de mi vida en la que no me iba bien en segunda división y cuesta mucho estar en la Liga de Ascenso, económica y futbolísticamente, en un momento lo pensé, pero conté con el apoyo de mi familia y de Dios y luché por surgir, por mejorar como futbolista, me motivé a seguir adelante y le agradezco a quienes han estado cerca de mí, apoyándome y deseándome lo mejor y al final gracias a Dios estamos acá en esta nueva oportunidad.

El volante morado reconoció que debe trabajar duro para ganarse un espacio en el once titular morado. Prensa SAP.

- ¿Qué cree que es necesario hacer para consolidarse en el Saprissa?

Sé la responsabilidad que conlleva ponerse esta camisa, la misma afición lo exige, la institución te lleva a siempre estar pendiente, a no cometer errores, a cuidar todos los detalles y veo que la afición valora mucho la entrega, la garra que uno le ponga dentro de la cancha y siempre trataré de dar el cien por ciento.

- ¿Cómo lo apoyan en Turrubares (de donde es vecino)?

A la gente del pueblo y las cercanías de donde soy le tengo mucho cariño y se me han acercado para felicitarme, también a ellos les agradezco porque a lo largo de mi carrera han vivido conmigo el proceso y siempre se los he hecho saber.