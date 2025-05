Jeikel Venegas dejaría el Cartaginés y otras dos figuras de renombre están en estudio

Jeikel Venegas dejaría de ser jugador del Club Sport Cartaginés, según confirmó una fuente cercana al club, a La Teja.

Jeikel Venegas podría dejar el Cartaginés. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

A Venegas le quedan seis meses de contrato pero no entra en los planes del entrenador Andrés Carevic. Además, pareciera que el jugador tampoco desea permanecer.

La misma fuente nos dijo que Marcos Ureña es otro futbolista que no entra en los planes de Carevic, sin embargo, es un jugador con buena estima por la dirigencia y no se sabe qué puede pasar con el delantero.

Marcos Ureña es otro que podría dejar el club. (Archivo./Archivo.)

Allen Guevara aún no estampa la firma, según nos dijo y que lo más probable es que continúe en el club. No obstante, existe el rumor de que el técnico no cuentará con él, esa información no pudo ser confirmada por nuestra fuente.

Guevara y Venegas no fueron tomados en cuenta en el partido más importante de Cartaginés el semestre pasado, de visita ante Saprissa. Juego que quedó 1 a 1.

Carevic dijo esa vez: “Quiero resaltar que en este caso no les tocó participar a Allen Guevara y a Jeikel Venegas, que son dos jugadores de experiencia, con jerarquía y que están apoyando de una gran forma desde afuera, los quiero felicitar también”.

Ureña sí jugó y salió lesionado.

