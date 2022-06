Jeikel Venegas, el positivo de ocho hermanos que sueña ser campeón con el Cartaginés

Jeikel Venegas ha tenido un gran torneo con Cartaginés, suma siete tantos. (Jose Cordero)

Jeikel Venegas es el quinto de ocho hermanos, es el relajado de la familia y también el positivo, el que le ve solución a todas las cosas, querido por todos y en la vida va siempre para adelante, igual que en los terrenos de juego.

Eso no le quita lo bromista y mucho menos la humildad, pues siempre que llega a su barrio Veracruz en Limón, saluda a vecinos, amigos, primos. Muchas veces, se pone a patear alguna pelota y de pronto la casa de doña Sonia McCarthy, la mamá de Jeikel, se rodea de pequeñines que admiran al jugador brumoso.

Venegas se ha convertido en este torneo en un jugador importante para los brumosos por su entrega y lucha, además fue el anotador del gol ante el Herediano en el juego de vuelta en el estadio Nacional, que dejó tendido a los florenses. En la acción del gol se lesionó y todo pintaba a que no podría jugar el domingo ante la Liga, pero la palabra rendirse no está en el vocabulario de Jeikel y no solo jugó ante los manudos, sino que fue el hombre más peligroso en el ataque brumoso.

“Jeikel es demasiado tranquilo, todo positivo, cero estrés, pero es bromista con la familia”, — Alejandra Venegas, hermana de Jeikel

La familia Venegas McCarthy: Jeikel, Jaime, Alejandra, doña Sonia, Wendy, Jhayrel, Kevin y Jeffrey. En la foto faltó Gabriel, el menor de los hombres. (Cortesía )

La Teja habló con doña Sonia McCarthy y con la hermana menor, Alejandra Venegas, y coincidieron en esas características del delantero del cuadro azul.

“Siempre ha sido luchador, un apasionado con las cosas que él hace. Cuando él pierde un partido, eso no lo detiene, dice que va para adelante, así es él”, expresó la mamá del brumoso.

Ese carácter de ir hacia adelante a buscar lo que quiere lo forjó desde que era un niño. A Jeikel le gustaba tanto el fútbol que, aunque usted no lo crea, dejaba a la familia entera sin comer frijoles.

“Lo mandaba a comprar y si había alguien jugando bola en alguna cancha de las que hay por aquí se quedaba y cuando llegaba a la casa uno le preguntaba por los frijoles y los había dejado. Eran tiempos en que él decía que quería ser jugador de fútbol”.

Doña Sonia, creyente de Dios, fiel a la oración y a pedir por sus hijos, por cada uno en específico y por sus necesidades, le dijo sabiamente a Jeikel, “usted puede, lo que usted quiera conseguir, lo puede hacer”.

Entonces, Jeikel con 14 o 15 años, la madre no recuerda con exactitud, decidió irse para San Isidro de Heredia, donde vivía un hermano para buscar alguna opción en el fútbol.

Doña Sonia dice que con su forma de ser Jeikel la tranquiliza. (Cortesía )

Fue así como se metió primero a futsal e integró una selección nacional, según contó doña Sonia y luego equipos de tercera división, de San Isidro y alrededores.

“Jugó con varios equipos de Heredia como el Estrella Roja, Tournón y otros y en San Pablo de Heredia conoció a un señor quien fue el que lo llevó a hacer una prueba en Pérez Zeledón y allí jugó en primera. Luego fue a Carmelita y volvió a Pérez, que fue el año que quedaron campeones”, contó doña Sonia.

Después de eso se fue al Cartaginés, donde su familia dice que está de lo más bien.

Reuniones de apoyo

Cuando Jeikel juega, la familia se reúne por medio de videollamadas, pues ya no viven juntos como antes y aquello se convierte en un estadio virtual.

Jeikel disfruta mucho la compañía de su hijo. (Cortesía )

“Todos nos comunicamos por videollamadas, nos mandamos fotos viéndolo, se une la esposa que es la que tiene todos los méritos porque ha estado con él en todo momento”, contó su hermana Alejandra.

A la mamá, incluso, se le ha subido la presión celebrando un gol de su muchacho y hasta ha tenido discusiones en el Juan Gobán, (estadio de Limón) por festejar los goles que su hijo le ha anotado a Limón.

“No ofendo a nadie, pero, ¿cómo no voy a celebrar?, es mi muchacho y estoy muy orgullosa de él”, dijo con el pecho inflado por su hijo.

Jeikel está a tres partidos de hacer historia con Cartaginés, algo que si logra se lo dedicará a su gran y unida familia.