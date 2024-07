Jeikel Venegas está herido, avergonzado y demandará a su exnovia

Jeikel Venegas, jugador del Club Spor Cartaginés, la está pasando muy mal estos días y se siente muy avergonzado y arrepentido por el video que se viralizó esta semana, donde se está masturbando en el estadio Fello Meza con la camiseta del equipo.

Jeikel Venegas se siente avergonzado.

Son dos videos cortos, uno de 58 segundos y otro de tres, donde Venegas se autocomplace y enseña su miembro, en una grabación que está dentro del ámbito privado del jugador, así lo aseguró el abogado del jugador Wilberth Montenegro.

Cartaginés anunció este miércoles que el caso está en una investigación interna y que informarán oportunamente las medidas que tomarán con el delantero, mientras tanto, no se referirán al asunto.

Eso sí, para el juego de este miércoles contra San Carlos en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles, Venegas ni siquiera fue convocado.

“Lo primero que tengo que decir es que la gente habla mucho, pero esa camiseta, ese video, tiene dos años, un poquito más o un poquito menos”, dijo don Wilberth.

-O sea, ¿usted dice que ese video no es de ahora?

Cartaginés tuvo un complicaado partido contra San Carlos.

Es un video de una relación sentimental anterior y la persona que lo subió a redes lo hizo sin consentimiento, es privado, era de una relación de pareja. Él tenía una novia y la chavala lo subió, no sabemos si ella directamente o se lo dio a un tercero, pero vamos a tomar acciones legales. El delito es difamación a mi representado y publicación de videos privados.

-Si es un video viejo, ¿puede prescribir?

Se toma a partir del momento en que se subió, a partir de ahora, mientras lo tenga en mi poder no pasa nada, pero si lo pongo a circular es cuando comienza el delito. A esas personas vamos a denunciarlas penalmente y a ir con todo, esa fue la indicación de Jeikel.

- ¿Y cómo está la situación de Jeykel con Cartaginés? ¿Cometió un delito?

Ninguno, él no ha cometido nada. ¿Cuántos jugadores y personas hacen esas cosas en los estadios? Lo que pasa es que la prensa lo ha magnificado porque está con la camiseta del Cartaginés, pero no hizo nada para perjudicar al Cartaginés.

-¿El acto que él comete tiene alguna implicación legal con el Cartaginés, puede ser despedido?

No, tiene que estar en los contratos.

- Pero entonces, si yo me masturbo en mi lugar de trabajo con una camiseta de mi trabajo, ¿no pasa nada?

Esa camiseta de Cartaginés es pública, cualquier persona la puede tener, qué tal si hubiera sido un aficionado, ¿cuál es la diferencia?

-Que Jeykel es un empleado.

Lo importante es que Jeykel no lo hizo con la intención de perjudicar al club, al Cartaginés. Si fuera así estuviéramos hablando de otra cosa.

- ¿Cómo está él?

Como cualquier persona se siente avergonzado, humillado, imagínese que en igual situación cuando sujetos publican videos de mujeres, ellas se sienten humilladas, traicionadas en su fuero interno. Entonces la persona que subió eso expuso a Jeikel de forma canallesca a la opinión pública.

-Entiendo que hay otras acusaciones penales contra él por temas de abusos, ¿cómo está eso?

No hay nada. Hubo un asunto ahí, pero se solucionó. Lo que pasa es que las víctimas piden confidencialidad pero hace rato se cerró el caso.

-Entonces no tiene ninguna causa legal pendiente?

La que tenía anteriormente se cerró.

-¿Cuál es la enseñanza de esto?

La moraleja es que las personas no deben compartir videos íntimos con nadie, más si es una figura pública, ella se lo pidió, pero Jeikel no se va a imaginar que lo iba a publicar por despecho, por extorsión, por lo que sea, entonces la enseñanza es no hacer vídeos íntimos. No es el primero ni será el último.

-¿Qué pasa si Cartaginés decide despedirlo?

Lo de Cartaginés con Jeikel se maneja a lo interno, pero son conscientes que el jugador no tuvo afán de lesionar a la institución, sino que el daño lo hizo la persona que lo publicó. Y Cartaginés puede también demandar a esas personas.

Pero sí despiden hay que valorar las cosas, como, cuál es el motivo de despido, si hay que tomar alguna medida se tomaría pero es algo prematuro. No creo que el Cartaginés lo vaya a despedir.