“La fiebre no murió, desde que me levanto y hasta que me acuesto busco noticias, partidos o programas de fútbol. Sin embargo, no me gusta ir al estadio, no es por la gente, porque a mí y a mi hermano Gerald nos quieren mucho, pero prefiero vivir los partidos en la casa, así me siento más tranquilo, en el estadio me cohíbo y no lo considero sano”, expresó.