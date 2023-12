Jewison Bennette revela cómo se define la alineación titular y suplentes en el Herediano

Jewison Bennette, miembro del cuerpo técnico del Club Sport Herediano, reveló a La Teja la forma de trabajar del Team en cuanto a la toma de decisiones en el banquillo rojiamarillo.

Tras la destitución de Jeaustin Campos por insultos racistas contra Javon East, el Team anunció un cuerpo técnico integrado por seis personas: Breansse Camacho, Jafet Soto, Jewison Bennette, Marcelo Emanuele, Esteban Granados y Robert Garbanzo.

Bennette apareció como un asistente técnico del Team en el juego de ida de la semifinal ante Alajuelense, efectuada el sábado pasado en el estadio Coyella Fonseca y que finalizó 3 a 0 a favor de los heredianos.

Jafet Soto sugiera la alineación, debaten y al final toma la decisión. (Albert Marin)

Breansse asumió la dirección técnica, mientras que Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana y gerente general del equipo, apareció como primer asistente.

En la boleta de ese día apareció Marcelo Emanuele como preparador físico. Robert Garbanzo y Granados no fueron tomados en cuenta.

A muchos extrañó que fuera Camacho el entrenador por encima del jefe, Jafet Soto.

Bennette no desmerece el trabajo ni el aporte de ninguno de los integrantes del cuerpo técnico, pero reconoció que la alineación y los hombres que quedan en el banquillo son iniciativa de Jafet , quien transmite la sugerencia a los demás miembros.

Jewison Bennette, Miguel Segura y Marcelo Emanuele son parte de la toma de decisiones del Team. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Cuando se va a hacer una alineación, Jafet pide la opinión de todos para el once inicial y de los relevos, siempre toma en cuenta a todo el cuerpo técnico, es muy abierto y todos opinamos y aportamos, pero al final Jafet toma la decisión”.

“Pero todos aportamos lo que tenemos que aportar y jalamos para el mismo lado”, añadió Bennette.

-¿Considera que el equipo está con confianza (no confiado) en sacar la clasificación?

Breansse Camacho apareció como técnico oficial. (Alexander Otarola Rojas)

- Todavía falta un partido, vamos a jugar contra un gran rival que viene haciendo las cosas bien y sabemos que no será fácil, es un partido que tenemos que ir a plantear bien, solo dimos un paso, falta el otro.

- La Liga ganó el título de Centroamérica, ¿cree que eso los fortalece en lo anímico?

- Sí, me imagino que sí, obviamente les da la motivación para ir a buscar el partido, al igual que nosotros, que estamos con la motivación de pasar la serie.

-¿Qué piensa de la Liga?

- Es un equipo que tiene una idea de juego y sabemos que es una cancha complicada, la estrategia será importante de parte de ambos lados.

- Heredia llegó a la serie en el papel de víctima y no de favorito, ¿así es como les gusta llegar?

- Sí , llegamos tranquilos y metidos en lo que teníamos que hacer, sabíamos que era un partido complicado, pero con la motivación de hacer las cosa bien y golpear primero.

-¿Ustedes se concentraron desde el viernes mientras que la Liga lo hizo el mismo sábado, ¿eso marca alguna diferencia?

- No creo que eso haya marcado la diferencia, me imagino que ellos ya tenían eso, no solo de ahora, sino que antes lo han hecho y han tenido buenos resultados así.