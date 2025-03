Jewison Bennette se prepara para cambiar de equipo y lanzó un conmovedor mensaje

Jewison Bennette se prepara para un cambio en su vida y lanzó un fuerte mensaje. (Jewison Bennette/Instagram)

Jewison Bennette se prepara para un cambio en su vida pues se unirá a su nuevo equipo, el FC LNZ Cherkasy de Ucrania, por lo que envió un mensaje de agradecimiento al Sunderland AFC de Inglaterra y a su afición.

“Muchas gracias a la afición y compañeros por la forma en que me recibieron. El apoyo de los fans desde el primer día hasta mi último día en Sunderland, que me trató de la mejor manera posible. Mis compañeros de equipo me recibieron de buena manera en el camerino y me hicieron sentir como en casa. Siempre llevaré esos detalles en mi corazón”.

“Les deseo lo mejor. Quería agradecer a los entrenadores U21. Me ayudaron a mantenerme fuerte y concentrado en mis metas. Ahora tengo una nueva oportunidad y quiero aprovecharla al máximo. Gracias de nuevo a todos y buena suerte”, fueron las palabras del jugador junto a varias fotografías.

“Todo lo mejor”, “Te amo Jewi”, “Mucha suerte, Jewi”, “Siento verte marchar. Siempre recordaré tu triple pirueta para preparar a Riggy para su primer gol en el primer equipo contra el Southampton la temporada pasada”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Este viernes, su representante, Adolfo Hernández, confirmó que el delantero, de 20 años, pasará al equipo de la primera división de Ucrania.